В Україні створені два військові підрозділи кримських татар

За словами Мустафи Джемілєва всі кримські татари, які після захоплення півострова перейшли на територію, яка підконтрольна Україні, підлягають призову як громадяни держави, тому вони призвані за місцем проживання.

Крім того, у нас є сьогодні два військові підрозділи — це кримськотатарська добровольча диверсійно-розвідувальна група при ГУР Міноборони України та добровольчий батальйон імені Номана Челебіджихана, який очолює Ленур Іслямов. Загалом десь близько двох тисяч кримських татар (служать у Силах оборони — ред.). Мустафа Джемілєв Лідер кримськотатарського народу

Проте він не назвав точної цифри загиблих кримських татар у війні з РФ, адже "одразу ж у Криму починаються наїзди ФСБ на їхніх родичів".

Щодо кримських татар, які підтримали окупацію та пішли воювати проти України, Джемілєв запевнив, що порівняно з не татарським населенням Криму, їх не є багато. За його словами, такий висновок він зробив, аналізуючи показники втрат.

На сьогодні ми отримали інформацію лише про 41 труп з-поміж кримських татар, які повернулися в мішках. З них 22 особи — це ув'язнені за побутовими статтями, яких забрали до армії під загрозою, що дадуть нові терміни. Лише шестеро людей зазіхали на великі гроші, які окупанти обіцяли. А решта загиблих — ті, кому не вдалося уникнути мобілізації. Але це не означає, що цим цифри обмежуються. Тому що дуже багато — зниклі безвісти. Поширити

Україна та світ вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу

Президент Володимир Зеленський 18 травня вшанував пам'ять жертв геноциду кримських татар. Він зазначив, що депортація кримськотатарського народу 80 років тому стала одним із найстрашніших злочинів радянської влади проти життя людей.

За словами президента, повернутися на рідну землю люди змогли лише через десятки років, але злочинця так і не було покарано і радянський режим не був засуджений.

Зневага до людського життя і державне насильство, які панували в минулому столітті, відродились у наш час. Десять років тому старе зло — зло геноциду — оновило форму, змінило ідеологічне прикриття, але не змінило своєї сутності та мішеней і так само пішло проти України, почавши з Криму. Володимир Зеленський Президент України

Також Зеленський заявив, що Україна зобов'язана відповісти на удари Росії стійкістю наших людей, перемогою нашої держави над злом окупації та справедливим покаранням за всі російські злочини війни, починаючи з 2014 року.