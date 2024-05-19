Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв розповів, скільки кримських татар наразі захищає Україну в лавах ЗСУ.
В Україні створені два військові підрозділи кримських татар
За словами Мустафи Джемілєва всі кримські татари, які після захоплення півострова перейшли на територію, яка підконтрольна Україні, підлягають призову як громадяни держави, тому вони призвані за місцем проживання.
Проте він не назвав точної цифри загиблих кримських татар у війні з РФ, адже "одразу ж у Криму починаються наїзди ФСБ на їхніх родичів".
Щодо кримських татар, які підтримали окупацію та пішли воювати проти України, Джемілєв запевнив, що порівняно з не татарським населенням Криму, їх не є багато. За його словами, такий висновок він зробив, аналізуючи показники втрат.
Україна та світ вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу
Президент Володимир Зеленський 18 травня вшанував пам'ять жертв геноциду кримських татар. Він зазначив, що депортація кримськотатарського народу 80 років тому стала одним із найстрашніших злочинів радянської влади проти життя людей.
За словами президента, повернутися на рідну землю люди змогли лише через десятки років, але злочинця так і не було покарано і радянський режим не був засуджений.
Також Зеленський заявив, що Україна зобов'язана відповісти на удари Росії стійкістю наших людей, перемогою нашої держави над злом окупації та справедливим покаранням за всі російські злочини війни, починаючи з 2014 року.
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