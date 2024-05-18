Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв геноциду кримських татар. Він зазначив, що депортація кримськотатарського народу 80 років тому стала одним із найстрашніших злочинів радянської влади проти життя людей.

Україна та світ вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що через злочинні дії СРСР кримськотатарський народ втратив щонайменше свою третину.

За словами президента, повернутися на рідну землю люди змогли лише через десятки років, але злочинця так і не було покарано і радянський режим не був засуджений.

Зневага до людського життя і державне насильство, які панували в минулому столітті, відродились у наш час. Десять років тому старе зло — зло геноциду — оновило форму, змінило ідеологічне прикриття, але не змінило своєї сутності та мішеней і так само пішло проти України, почавши з Криму. Володимир Зеленський Президент України

Також Зеленський заявив, що Україна зобов'язана відповісти на удари Росії стійкістю наших людей, перемогою нашої держави над злом окупації та справедливим покаранням за всі російські злочини війни, починаючи з 2014 року.

18 травня 80-ті роковини сталінської депортації кримських татар

18 травня виповнюється 80 років від початку депортації радянським режимом кримських татар із Криму. Цього дня в Україні на державному рівні відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Цього дня 1944 року з Кримського півострова радянський режим розпочав тотальну депортацію кримськотатарського народу в райони Середньої Азії та Уралу.

Загалом було депортовано близько 200 тисяч людей. Протягом понад 40 років їм було заборонено повертатися до Криму. За різними даними, дорогою та в місцях перебування під час депортації від насильства, голоду, холоду і хвороб загинуло близько половини депортованих громадян.

Згідно з постановою Верховної Ради України, день 18 травня оголошено Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.