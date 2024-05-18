Президент Владимир Зеленский почтил память жертв геноцида крымских татар. Он отметил, что депортация крымскотатарского народа 80 лет назад стала одним из самых страшных преступлений советской власти против жизни людей.

Украина и мир чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что из-за преступных действий СССР крымскотатарский народ потерял, по меньшей мере, свою треть.

По словам президента, вернуться на родную землю люди смогли только через десятки лет, но преступник так и не был наказан и советский режим не был осужден.

Пренебрежение к человеческой жизни и господствовавшее в прошлом веке государственное насилие возродились в наше время. Десять лет назад старое зло – зло геноцида – обновило форму, изменило идеологическое прикрытие, но не изменило своей сущности и мишеней и так же пошло против Украины, начав с Крыма. Владимир Зеленский Президент Украины

Также Зеленский заявил, что Украина обязана ответить на удары России стойкостью наших людей, победой нашего государства над взломом оккупации и справедливым наказанием за все российские преступления войны, начиная с 2014 года.

18 мая 80-я годовщина сталинской депортации крымских татар

18 мая исполняется 80 лет после начала депортации советским режимом крымских татар из Крыма. В этот день в Украине на государственном уровне отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

В этот день 1944 года с Крымского полуострова советский режим начал тотальную депортацию крымскотатарского народа в районы Средней Азии и Урала.

В общей сложности было депортировано около 200 тысяч человек. В течение более 40 лет им было запрещено возвращаться в Крым. По разным данным, по дороге и в местах пребывания во время депортации от насилия, голода, холода и болезней погибли около половины депортированных граждан.

Согласно постановлению Верховной Рады Украины, день 18 мая объявлен Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.