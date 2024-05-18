Зеленский почтил память жертв геноцида крымскотатарского народа
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский почтил память жертв геноцида крымскотатарского народа

Владимир Зеленский
прапор
Читати українською

Президент Владимир Зеленский почтил память жертв геноцида крымских татар. Он отметил, что депортация крымскотатарского народа 80 лет назад стала одним из самых страшных преступлений советской власти против жизни людей.

Украина и мир чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что из-за преступных действий СССР крымскотатарский народ потерял, по меньшей мере, свою треть.

По словам президента, вернуться на родную землю люди смогли только через десятки лет, но преступник так и не был наказан и советский режим не был осужден.

Пренебрежение к человеческой жизни и господствовавшее в прошлом веке государственное насилие возродились в наше время. Десять лет назад старое зло – зло геноцида – обновило форму, изменило идеологическое прикрытие, но не изменило своей сущности и мишеней и так же пошло против Украины, начав с Крыма.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также Зеленский заявил, что Украина обязана ответить на удары России стойкостью наших людей, победой нашего государства над взломом оккупации и справедливым наказанием за все российские преступления войны, начиная с 2014 года.

18 мая 80-я годовщина сталинской депортации крымских татар

18 мая исполняется 80 лет после начала депортации советским режимом крымских татар из Крыма. В этот день в Украине на государственном уровне отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

В этот день 1944 года с Крымского полуострова советский режим начал тотальную депортацию крымскотатарского народа в районы Средней Азии и Урала.

В общей сложности было депортировано около 200 тысяч человек. В течение более 40 лет им было запрещено возвращаться в Крым. По разным данным, по дороге и в местах пребывания во время депортации от насилия, голода, холода и болезней погибли около половины депортированных граждан.

Согласно постановлению Верховной Рады Украины, день 18 мая объявлен Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Традиционно 18 мая в Украине проходят траурные мероприятия памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма, однако в этом году, как и в прошлом, на все массовые мероприятия влияет военное вторжение России и оккупация Крыма.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
18 мая Украина и мир чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая Украина и мир чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Крымскотатарские деятели объединились в "Инициативу 26 июня" для деоккупации полуострова
Крымскотатарские деятели объединились в "Инициативу 26 июня" для деоккупации полуострова
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Джамала выпустила альбом крымскотатарских песен Qırım
Джамала выпустила альбом крымскотатарских песен Qırım

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?