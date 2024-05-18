Джамала поділилася історією своєї родини у роковини депортації кримських татар

Співачка Джамала, яка нещодавно вразила унікальною колекцією вишиванок, у 80-ті роковини депортації кримських татар розповіла щемливу особисту історію, яка є близькою для багатьох людей. Вона пригадала трагедію, яку пережила її родина.
Що відомо про історію родини Джамали
Джа розмістила проникливе відео та пригадала деталі непростого періоду для її родини. Жінка, говорячи про рідних, плакала.
Жінка уточнила, що її бабусю з п’ятьма маленьким дітьми на руках посадили в товарні вагони та відправили потягом до Середньої Азії.
Джамала наголосила, що на початку великої війни вона як мати ще більше зрозуміла свою прабабусю та усвідомила весь жах того дня.
Підписники підтримали артистку та висловили слова, сповнені добра та співчуття, адже зараз кожен українець знає, що таке обличчя війни та імперські амбіції окупантів.
Що відомо про Джамалу
Українська співачка кримськотатарського походження, переможниця Євробачення-2016 Джамала виховує з чоловіком двох синів — Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая.
У 2017 році Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова. Їхня церемонія одруження відбулась в Ісламському культурному центрі у Києві. Наприкінці листопада співачка оголосила про вагітність, а у 2018 році народила первістка.
У лютому 2020 Джамала повідомила, що вдруге стане мамою. 19 червня 2020 року у подружжя народився другий син.
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