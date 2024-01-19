"Мій брате". Джамала присвятила пісню полеглому на війні другу — відео

У січні Джамала зі щемом повідомила, що рік тому під Бахмутом загинув її близький друг Сейран Кадиров. Тепер співачка представила новий трек, який присвятила військовому.
Джамала написала пісню-присвяту полеглому на війні другу
Пісня співачки називається "Мій брате". Слухачі підкреслили, що композиція розриває душу і доводить до сліз.
Про вихід нової пісні Джамала повідомила у Facebook.
Композицію Джамала представила разом із чуттєвим лірик-відео. Так, у ролику знаменитість пише листа. Це відбувається у неї вдома. Важливою деталлю в кліпі є мобільний телефон як символ зв'язку та пам'яті, який дозволяє зберігати важливі моменти, записувати думки та спілкуватися з близькими.
У коментарях під кліпом шанувальники зазначили, що композиція вийшла дуже чуттєвою та розчулює до сліз.
Друг Джамали – Сейран Кадиров
Чоловік був близьким другом сім'ї співачки. Джамала розповідала, що він замінив їй брата.
Відомо, що Сейран служив у спецпідрозділ "Крим" ГУР МО, однак загинув у січні 2023 року під Бахмутом.
У військового залишилися дружина і три доньки, молодшій з яких лише два роки.
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