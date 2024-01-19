"Мій брате". Джамала присвятила пісню полеглому на війні другу — відео

У січні Джамала зі щемом повідомила, що рік тому під Бахмутом загинув її близький друг Сейран Кадиров. Тепер співачка представила новий трек, який присвятила військовому.

Джамала написала пісню-присвяту полеглому на війні другу

Пісня співачки називається "Мій брате". Слухачі підкреслили, що композиція розриває душу і доводить до сліз.

Про вихід нової пісні Джамала повідомила у Facebook.

Найменше, що ми можемо зробити стосовно людей, яких ми любили, і які померли захищаючи нас, – пам'ятати, згадувати, не боятися їх любити, любити спогади про них, згадувати їх жарти, музичні смаки, цитувати їх, – наголосила виконавиця. Поширити

Композицію Джамала представила разом із чуттєвим лірик-відео. Так, у ролику знаменитість пише листа. Це відбувається у неї вдома. Важливою деталлю в кліпі є мобільний телефон як символ зв'язку та пам'яті, який дозволяє зберігати важливі моменти, записувати думки та спілкуватися з близькими.

У коментарях під кліпом шанувальники зазначили, що композиція вийшла дуже чуттєвою та розчулює до сліз.

Як багато тих, кому ця пісня є реквіємом, вона неодмінно стане сторінкою нашої пам'яті. Дякую вам, Джамало, що стали нам усім голосом правди та надії! Поширити

instagram.com/jamalajaaa

Друг Джамали – Сейран Кадиров

Чоловік був близьким другом сім'ї співачки. Джамала розповідала, що він замінив їй брата.

Відомо, що Сейран служив у спецпідрозділ "Крим" ГУР МО, однак загинув у січні 2023 року під Бахмутом.

У військового залишилися дружина і три доньки, молодшій з яких лише два роки.