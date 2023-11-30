Не знаю щодо реальної загрози. Джамала відверто відреагувала на заочний арешт у РФ

Басманний суд Москви 29 листопада заочно заарештував кримськотатарську й українську співачку Джамалу у справі про нібито поширення фейків про російську армію. Джамала висловила свою точку зору на цю подію.
Реакція Джамали на заочний арешт у РФ
Співачка Джамала 30 листопада назвала дії Росії проти неї “доказом російського свавілля і невігластва на очах у всього світу”.
Про це переможниця Євробачення написала у Facebook.
Джамала згадала, що облетіла півкулі земної, виступала на заходах, спрямованих на підтримку України, відбудову шкіл. Зранку вже була на зйомці телевізійного проєкту, присвяченого Різдву, для якого готувала спеціально колядку, працювала над аранжуванням була повністю занурена у творчий процес. А ввечері дізналася про міжнародний розшук через заочний арешт у Росії.
Але, за словами Джамали, є і позитивні моменти.
Суд у РФ заочно арештував українську співачку Джамалу
Як стверджується, співачку також оголосили у міжнародний розшук.
За версією слідства, у квітні 2022 року Джамала опублікувала в соцмережах запис, «який містив свідомо неправдиву інформацію про дії російської армії» під час повномасштабного вторгнення в Україну. Співачка «керувалася мотивами ненависті щодо соціальної групи «військовослужбовці Збройних сил РФ».
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