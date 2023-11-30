Не знаю щодо реальної загрози. Джамала відверто відреагувала на заочний арешт у РФ

Басманний суд Москви 29 листопада заочно заарештував кримськотатарську й українську співачку Джамалу у справі про нібито поширення фейків про російську армію. Джамала висловила свою точку зору на цю подію.

Реакція Джамали на заочний арешт у РФ

Співачка Джамала 30 листопада назвала дії Росії проти неї “доказом російського свавілля і невігластва на очах у всього світу”.

Про це переможниця Євробачення написала у Facebook.

Не могла заснути цієї ночі, все думала, чому саме я? Ми ж всі українці постимо, їздимо, збираємо, говоримо та робимо все можливе. Чому ж саме я? Поширити

Можливо, їх жахає вплив, географія країн та платформи, які доступні мені завдяки моїй музиці. Поширити

Джамала згадала, що облетіла півкулі земної, виступала на заходах, спрямованих на підтримку України, відбудову шкіл. Зранку вже була на зйомці телевізійного проєкту, присвяченого Різдву, для якого готувала спеціально колядку, працювала над аранжуванням була повністю занурена у творчий процес. А ввечері дізналася про міжнародний розшук через заочний арешт у Росії.

Я поки не знаю всіх деталей щодо реальної загрози для моєї безпеки, буду дізнаватися … Поширити

Але хай це стане нагадуванням саме про ці події і доказом російського свавілля і невігластва на очах у всього світу. Поширити

Але, за словами Джамали, є і позитивні моменти.

Вчора отримала новину про те, що увійшла в трійку найпопулярніших світових виконавців зі Spotify Equal за 2023 рік. Поширити

Суд у РФ заочно арештував українську співачку Джамалу

Як стверджується, співачку також оголосили у міжнародний розшук.

Щодо Джамаладінової заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Кримінальну справу буде направлено до Басманного районного суду Москви для розгляду по суті за відсутності обвинуваченої, яка перебуває у міжнародному розшуку, – йдеться у заяві прокуратури. Поширити

За версією слідства, у квітні 2022 року Джамала опублікувала в соцмережах запис, «який містив свідомо неправдиву інформацію про дії російської армії» під час повномасштабного вторгнення в Україну. Співачка «керувалася мотивами ненависті щодо соціальної групи «військовослужбовці Збройних сил РФ».