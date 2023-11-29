У Росії заочно арештували українську співачку Джамалу

Басманний суд Москви заочно заарештував кримськотатарську співачку Джамалу у справі про нібито поширення фейків про армію окупантів.

Суд у рф заочно арештував українську співачку Джамалу

Як стверджується, співачку також оголосили у міжнародний розшук.

Щодо Джамаладінової (прізвище Джамали – ред.) заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Кримінальну справу буде направлено до Басманного районного суду Москви для розгляду по суті за відсутності обвинуваченої, яка перебуває у міжнародному розшуку, – йдеться у заяві прокуратури. Поширити

За версією слідства, у квітні 2022 року Джамала опублікувала в соцмережах запис, «який містив свідомо неправдиву інформацію про дії російської армії» під час повномасштабного вторгнення в Україну. Співачка «керувалася мотивами ненависті щодо соціальної групи «військовослужбовці Збройних сил рф».

Українську співачку кримськотатарського походження Джамалу оголошено в розшук у Росії.

Росія оголосила Джамалу в розшук

Як випливає з бази розшуку МВС Росії, Джамалу (справжнє ім'я – Сусана Джамаладінова) оголошено в розшук за кримінальною статтею.

Яку саме статтю інкримінують Джамалі, не уточнюється.

За даними російських ЗМІ, її звинувачують у поширенні "фейків" про армію РФ. У листопаді Джамала була заочно заарештована російським судом.

Що відомо про позицію Джамали

До слова, Джамала 2016 року перемогла на пісенному конкурсі "Євробачення" і має активну проукраїнську позицію.

На конкурсі «Євробачення»співачка перемогла з піснею про сталінську депортацію кримських татар. Співачка послідовно засуджує російську анексію Криму.

У квітні минулого року стало відомо, що Джамалі заборонили в'їзд до Росії на 50 років.