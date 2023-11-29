У Росії заочно арештували українську співачку Джамалу

Басманний суд Москви заочно заарештував кримськотатарську співачку Джамалу у справі про нібито поширення фейків про армію окупантів.
Суд у рф заочно арештував українську співачку Джамалу
Як стверджується, співачку також оголосили у міжнародний розшук.
За версією слідства, у квітні 2022 року Джамала опублікувала в соцмережах запис, «який містив свідомо неправдиву інформацію про дії російської армії» під час повномасштабного вторгнення в Україну. Співачка «керувалася мотивами ненависті щодо соціальної групи «військовослужбовці Збройних сил рф».
Українську співачку кримськотатарського походження Джамалу оголошено в розшук у Росії.
Росія оголосила Джамалу в розшук
Як випливає з бази розшуку МВС Росії, Джамалу (справжнє ім'я – Сусана Джамаладінова) оголошено в розшук за кримінальною статтею.
Яку саме статтю інкримінують Джамалі, не уточнюється.
За даними російських ЗМІ, її звинувачують у поширенні "фейків" про армію РФ. У листопаді Джамала була заочно заарештована російським судом.
Що відомо про позицію Джамали
До слова, Джамала 2016 року перемогла на пісенному конкурсі "Євробачення" і має активну проукраїнську позицію.
На конкурсі «Євробачення»співачка перемогла з піснею про сталінську депортацію кримських татар. Співачка послідовно засуджує російську анексію Криму.
У квітні минулого року стало відомо, що Джамалі заборонили в'їзд до Росії на 50 років.
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