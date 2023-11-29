В России заочно арестовали украинскую певицу Джамалу

Басманный суд Москвы заочно арестовал крымскотатарскую певицу Джамалу по делу о якобы распространении фейков об армии окупантов.
Суд в России заочно арестовал украинскую певицу Джамалу
Как утверждается, певицу также объявили в международный розыск.
По версии следствия, в апреле 2022 года Джамала опубликовала в соцсетях запись, «содержащую заведомо ложную информацию о действиях российской армии» во время полномасштабного вторжения в Украину. Певица «руководилась мотивами ненависти к социальной группе «военнослужащие Вооруженных сил России».
Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала объявлена в розыск в России.
Россия объявила Джамалу в розыск
Как следует из базы розыска МВД России, Джамали (настоящее имя – Сусан Джамаладинов) объявлен в розыск по уголовной статье.
Какую статью инкриминируют Джамали, не уточняется.
По данным российских СМИ, ее обвиняют в распространении "фейков" об армии РФ. В ноябре Джамала была заочно арестована российским судом.
Что известно о позиции Джамалы
К слову, Джамала в 2016 году победила на песенном конкурсе "Евровидение" и имеет активную проукраинскую позицию.
На конкурсе «Евровидение» певица победила с песней о сталинской депортации крымских татар. Певица последовательно осуждает российскую аннексию Крыма.
В апреле прошлого года стало известно, что Джамали запретили въезд в Россию на 50 лет.
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