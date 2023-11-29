В России заочно арестовали украинскую певицу Джамалу

Басманный суд Москвы заочно арестовал крымскотатарскую певицу Джамалу по делу о якобы распространении фейков об армии окупантов.

Суд в России заочно арестовал украинскую певицу Джамалу

Как утверждается, певицу также объявили в международный розыск.

Относительно Джамаладиновой (фамилия Джамалы – ред.) заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемой, которая находится в международном розыске, – говорится в заявлении прокуратуры. Поделиться

По версии следствия, в апреле 2022 года Джамала опубликовала в соцсетях запись, «содержащую заведомо ложную информацию о действиях российской армии» во время полномасштабного вторжения в Украину. Певица «руководилась мотивами ненависти к социальной группе «военнослужащие Вооруженных сил России».

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала объявлена в розыск в России.

Россия объявила Джамалу в розыск

Как следует из базы розыска МВД России, Джамали (настоящее имя – Сусан Джамаладинов) объявлен в розыск по уголовной статье.

Какую статью инкриминируют Джамали, не уточняется.

По данным российских СМИ, ее обвиняют в распространении "фейков" об армии РФ. В ноябре Джамала была заочно арестована российским судом.

Что известно о позиции Джамалы

К слову, Джамала в 2016 году победила на песенном конкурсе "Евровидение" и имеет активную проукраинскую позицию.

На конкурсе «Евровидение» певица победила с песней о сталинской депортации крымских татар. Певица последовательно осуждает российскую аннексию Крыма.

В апреле прошлого года стало известно, что Джамали запретили въезд в Россию на 50 лет.