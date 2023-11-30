Не знаю о реальной угрозе. Джамала откровенно отреагировала на заочный арест в РФ

Басманный суд Москвы 29 ноября заочно арестовал крымскотатарскую и украинскую певицу Джамалу по делу о якобы распространении фейков о российской армии. Джамала высказала свою точку зрения на это событие.

Реакция Джамалы на заочный арест в РФ

Певица Джамала 30 ноября назвала действия России против нее "доказательством российского произвола и невежества на глазах у всего мира".

Об этом победительница Евровидения написала в Facebook.

Не могла уснуть этой ночью, все думала, почему я? Мы же все украинцы постим, ездим, собираем, говорим и делаем все возможное. Почему же я? Поделиться

Возможно, их ужасает влияние, география стран и платформы, доступные мне благодаря моей музыке. Поделиться

Джамала вспомнила, что облетела половину земного шара, выступала на мероприятиях, направленных на поддержку Украины, восстановление школ. Утром уже была на съемке телевизионного проекта, посвященного Рождеству, для которого готовила специально колядку, работала над аранжировкой и была полностью погружена в творческий процесс. А вечером узнала о международном розыске из-за заочного ареста в России.

Я пока не знаю всех деталей по поводу реальной угрозы для моей безопасности, буду узнавать… Поделиться

Но пусть это станет напоминанием именно об этих событиях и доказательством российского произвола и невежества на виду у всего мира. Поделиться

Но, по словам Джамалы, есть и положительные моменты.

Вчера получила новость о том, что вошла в тройку популярнейших мировых исполнителей из Spotify Equal за 2023 год. Поделиться

Суд в РФ заочно арестовал украинскую певицу Джамалу

Как утверждается, певицу также объявили в международный розыск.

В отношении Джамаладиновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемой, которая находится в международном розыске, – говорится в заявлении прокуратуры. Поделиться

По версии следствия, в апреле 2022 года Джамала опубликовала в соцсетях запись, «содержащую заведомо ложную информацию о действиях российской армии» во время полномасштабного вторжения в Украину. Певица «руководилась мотивами ненависти к социальной группе «военнослужащие Вооруженных сил РФ».