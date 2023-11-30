Не знаю о реальной угрозе. Джамала откровенно отреагировала на заочный арест в РФ
Категория
Культура
Дата публикации

Не знаю о реальной угрозе. Джамала откровенно отреагировала на заочный арест в РФ

Джамала
Читати українською
Источник:  Джамала

Басманный суд Москвы 29 ноября заочно арестовал крымскотатарскую и украинскую певицу Джамалу по делу о якобы распространении фейков о российской армии. Джамала высказала свою точку зрения на это событие.

Реакция Джамалы на заочный арест в РФ

Певица Джамала 30 ноября назвала действия России против нее "доказательством российского произвола и невежества на глазах у всего мира".

Об этом победительница Евровидения написала в Facebook.

Не могла уснуть этой ночью, все думала, почему я? Мы же все украинцы постим, ездим, собираем, говорим и делаем все возможное. Почему же я?

Возможно, их ужасает влияние, география стран и платформы, доступные мне благодаря моей музыке.

Джамала вспомнила, что облетела половину земного шара, выступала на мероприятиях, направленных на поддержку Украины, восстановление школ. Утром уже была на съемке телевизионного проекта, посвященного Рождеству, для которого готовила специально колядку, работала над аранжировкой и была полностью погружена в творческий процесс. А вечером узнала о международном розыске из-за заочного ареста в России.

Я пока не знаю всех деталей по поводу реальной угрозы для моей безопасности, буду узнавать…

Но пусть это станет напоминанием именно об этих событиях и доказательством российского произвола и невежества на виду у всего мира.

Но, по словам Джамалы, есть и положительные моменты.

Вчера получила новость о том, что вошла в тройку популярнейших мировых исполнителей из Spotify Equal за 2023 год.

Суд в РФ заочно арестовал украинскую певицу Джамалу

Как утверждается, певицу также объявили в международный розыск.

В отношении Джамаладиновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемой, которая находится в международном розыске, – говорится в заявлении прокуратуры.

По версии следствия, в апреле 2022 года Джамала опубликовала в соцсетях запись, «содержащую заведомо ложную информацию о действиях российской армии» во время полномасштабного вторжения в Украину. Певица «руководилась мотивами ненависти к социальной группе «военнослужащие Вооруженных сил РФ».

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Джамала выпустила альбом крымскотатарских песен Qırım
Джамала выпустила альбом крымскотатарских песен Qırım
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Джамала ради украинцев обманула организаторов Евровидения
Джамала ради украинцев обманула организаторов Евровидения
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В России заочно арестовали украинскую певицу Джамалу
Джамала

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.