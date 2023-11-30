Не знаю о реальной угрозе. Джамала откровенно отреагировала на заочный арест в РФ

Басманный суд Москвы 29 ноября заочно арестовал крымскотатарскую и украинскую певицу Джамалу по делу о якобы распространении фейков о российской армии. Джамала высказала свою точку зрения на это событие.
Реакция Джамалы на заочный арест в РФ
Певица Джамала 30 ноября назвала действия России против нее "доказательством российского произвола и невежества на глазах у всего мира".
Об этом победительница Евровидения написала в Facebook.
Джамала вспомнила, что облетела половину земного шара, выступала на мероприятиях, направленных на поддержку Украины, восстановление школ. Утром уже была на съемке телевизионного проекта, посвященного Рождеству, для которого готовила специально колядку, работала над аранжировкой и была полностью погружена в творческий процесс. А вечером узнала о международном розыске из-за заочного ареста в России.
Но, по словам Джамалы, есть и положительные моменты.
Суд в РФ заочно арестовал украинскую певицу Джамалу
Как утверждается, певицу также объявили в международный розыск.
По версии следствия, в апреле 2022 года Джамала опубликовала в соцсетях запись, «содержащую заведомо ложную информацию о действиях российской армии» во время полномасштабного вторжения в Украину. Певица «руководилась мотивами ненависти к социальной группе «военнослужащие Вооруженных сил РФ».
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