"Мой брат". Джамала посвятила песню погибшему на войне другу — видео

В январе Джамала сообщила, что год назад под Бахмутом погиб ее близкий друг Сейран Кадыров. Теперь певица представила новый трек, посвященный военному.

Джамала написала песню-посвящение павшему на войне другу

Песня певицы называется "Мой брат". Слушатели подчеркнули, что композиция разрывает душу и доводит до слез.

О выходе новой песни Джамала сообщила в Facebook.

Меньше всего, что мы можем сделать в отношении людей, которых мы любили и умерли защищая нас, – помнить, вспоминать, не бояться их любить, любить воспоминания о них, вспоминать их шутки, музыкальные вкусы, цитировать их, – подчеркнула исполнительница. Поделиться

Композицию Джамала представила вместе с чувственным лирик-видео. Да, в ролике знаменитость пишет письмо. Это происходит у нее дома. Важной деталью в клипе является мобильный телефон как символ связи и памяти, позволяющий сохранять важные моменты, записывать мнения и общаться с близкими.

В комментариях под клипом поклонники отметили, что композиция получилась очень чувствительной и умиляет слезы.

Как многие, кому эта песня является реквиемом, она непременно станет страницей нашей памяти. Благодарю вас, Джамала, что стали нам всем голосом правды и надежды! Поделиться

instagram.com/jamalajaaa

Друг Джамалы – Сейран Кадыров

Мужчина был близким другом семьи певицы. Джамала рассказывала, что он заменил ей брата.

Известно, что Сейран служил в спецподразделении "Крым" ГУР МО, однако погиб в январе 2023 года под Бахмутом.

У военного остались жена и три дочери, младшей из которых всего два года.