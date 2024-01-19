"Мой брат". Джамала посвятила песню погибшему на войне другу — видео

В январе Джамала сообщила, что год назад под Бахмутом погиб ее близкий друг Сейран Кадыров. Теперь певица представила новый трек, посвященный военному.
Джамала написала песню-посвящение павшему на войне другу
Песня певицы называется "Мой брат". Слушатели подчеркнули, что композиция разрывает душу и доводит до слез.
О выходе новой песни Джамала сообщила в Facebook.
Композицию Джамала представила вместе с чувственным лирик-видео. Да, в ролике знаменитость пишет письмо. Это происходит у нее дома. Важной деталью в клипе является мобильный телефон как символ связи и памяти, позволяющий сохранять важные моменты, записывать мнения и общаться с близкими.
В комментариях под клипом поклонники отметили, что композиция получилась очень чувствительной и умиляет слезы.
Друг Джамалы – Сейран Кадыров
Мужчина был близким другом семьи певицы. Джамала рассказывала, что он заменил ей брата.
Известно, что Сейран служил в спецподразделении "Крым" ГУР МО, однако погиб в январе 2023 года под Бахмутом.
У военного остались жена и три дочери, младшей из которых всего два года.
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