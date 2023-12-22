Голос крымского сердца. Джамала награждена Турецким всемирным женским союзом

Украинская певица Джамала была награждена Турецким всемирным женским союзом за выдающийся вклад в тюркскую музыку. Победе помог недавний выход ее альбома Qirim, в котором представлен ряд народных крымскотатарских песен.

Джамала получила важную награду за популяризацию тюркской музыки

Победительница Евровидения, украинская певица Джамала получила награду от Турецкого всемирного женского союза за выдающийся вклад в тюркскую музыку.

Об этом Джамала сообщила в Facebook.

Певица еще раз выразила благодарность за награду всем организаторам мероприятия. И заверила, что продолжит поддерживать свою культуру и будет еще больше распространять ее.

Очень благодарна за награду за вклад в тюркскую культуру среди женщин. Спасибо Umay Ana Türk Dünyası Kadınlar Birliği, что вы следите за моим творчеством. Хотя одна сторона нашего сердца наполнена радостью, другая всегда плачет. Никогда не было просто, но я все равно продолжаю свой путь и верю только в то, что добро победит, – написала артистка. Поделиться

Сама церемония награждения прошла в Стамбуле. Поэтому награду забрала сестра Джамалы. Певица записала видеообращение для гостей, где поблагодарила их за признание.

Суд в РФ заочно арестовал украинскую певицу Джамалу

Басманный суд Москвы заочно арестовал крымскотатарскую певицу Джамалу по делу о якобы распространении фейков об армии оккупантов.

Как утверждается, певицу также объявили в международный розыск.

Относительно Джамаладиновой (фамилия Джамалы – ред.) заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемой, которая находится в международном розыске, – говорится в заявлении прокуратуры. Поделиться

По версии следствия, в апреле 2022 года Джамала опубликовала в соцсетях запись, «содержащую заведомо ложную информацию о действиях российской армии» во время полномасштабного вторжения в Украину. Певица «руководилась мотивами ненависти к социальной группе «военнослужащие Вооруженных сил России».

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала объявлена в розыск в России.