Голос крымского сердца. Джамала награждена Турецким всемирным женским союзом

Украинская певица Джамала была награждена Турецким всемирным женским союзом за выдающийся вклад в тюркскую музыку. Победе помог недавний выход ее альбома Qirim, в котором представлен ряд народных крымскотатарских песен.
Джамала получила важную награду за популяризацию тюркской музыки
Победительница Евровидения, украинская певица Джамала получила награду от Турецкого всемирного женского союза за выдающийся вклад в тюркскую музыку.
Об этом Джамала сообщила в Facebook.
Певица еще раз выразила благодарность за награду всем организаторам мероприятия. И заверила, что продолжит поддерживать свою культуру и будет еще больше распространять ее.
Сама церемония награждения прошла в Стамбуле. Поэтому награду забрала сестра Джамалы. Певица записала видеообращение для гостей, где поблагодарила их за признание.
Суд в РФ заочно арестовал украинскую певицу Джамалу
Басманный суд Москвы заочно арестовал крымскотатарскую певицу Джамалу по делу о якобы распространении фейков об армии оккупантов.
Как утверждается, певицу также объявили в международный розыск.
По версии следствия, в апреле 2022 года Джамала опубликовала в соцсетях запись, «содержащую заведомо ложную информацию о действиях российской армии» во время полномасштабного вторжения в Украину. Певица «руководилась мотивами ненависти к социальной группе «военнослужащие Вооруженных сил России».
Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала объявлена в розыск в России.
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