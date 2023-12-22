Голос кримського серця. Джамала нагороджена Турецькою всесвітньою жіночою спілкою

Українська співачка Джамала була нагороджена Турецькою всесвітньою жіночою спілкою за визначний внесок у тюркську музику. Перемозі посприяв нещодавній вихід її альбому Qirim, у якому представлена низка народних кримськотатарських пісень.
Джамала отримала важливу нагороду за популяризацію тюркської музики
Переможниця євробачення, українська співачка Джамала отримала нагороду від Турецької всесвітньої жіночої спілки за визначний внесок у тюркську музику.
Про це Джамала повідомила у Facebook.
Спывачка ще раз висловила вдячність за нагороду всім організаторам події. І запевнила, що продовжить плекати свою культуру та ще більше поширюватиме її.
Зокрема, перемозі посприяв нещодавній вихід її альбому Qirim, у якому представлена низка народних кримськотатарських пісень.
Сама церемонія нагородження відбулася у Стамбулі. Тому нагороду забрала сестра Джамали. Натомість співачка записала відеозвернення для гостей, де подякувала їм за визнання.
Суд у РФ заочно арештував українську співачку Джамалу
Басманний суд Москви заочно заарештував кримськотатарську співачку Джамалу у справі про нібито поширення фейків про армію окупантів.
Як стверджується, співачку також оголосили у міжнародний розшук.
За версією слідства, у квітні 2022 року Джамала опублікувала в соцмережах запис, «який містив свідомо неправдиву інформацію про дії російської армії» під час повномасштабного вторгнення в Україну. Співачка «керувалася мотивами ненависті щодо соціальної групи «військовослужбовці Збройних сил рф».
Українську співачку кримськотатарського походження Джамалу оголошено в розшук у Росії.
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