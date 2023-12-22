Голос кримського серця. Джамала нагороджена Турецькою всесвітньою жіночою спілкою

Українська співачка Джамала була нагороджена Турецькою всесвітньою жіночою спілкою за визначний внесок у тюркську музику. Перемозі посприяв нещодавній вихід її альбому Qirim, у якому представлена низка народних кримськотатарських пісень.

Джамала отримала важливу нагороду за популяризацію тюркської музики

Переможниця євробачення, українська співачка Джамала отримала нагороду від Турецької всесвітньої жіночої спілки за визначний внесок у тюркську музику.

Про це Джамала повідомила у Facebook.

Спывачка ще раз висловила вдячність за нагороду всім організаторам події. І запевнила, що продовжить плекати свою культуру та ще більше поширюватиме її.

Дуже вдячна за нагороду за внесок у тюркську культуру серед жінок. Дякую, Umay Ana Türk Dünyası Kadınlar Birliği, що ви стежите за моєю творчістю. Хоча один бік нашого серця сповнений радістю, інший завжди плаче. Ніколи не було просто, але я все одно продовжую свій шлях і вірю лише у те, що добро переможе, - написала артистка. Поширити

Зокрема, перемозі посприяв нещодавній вихід її альбому Qirim, у якому представлена низка народних кримськотатарських пісень.

Сама церемонія нагородження відбулася у Стамбулі. Тому нагороду забрала сестра Джамали. Натомість співачка записала відеозвернення для гостей, де подякувала їм за визнання.

Суд у РФ заочно арештував українську співачку Джамалу

Басманний суд Москви заочно заарештував кримськотатарську співачку Джамалу у справі про нібито поширення фейків про армію окупантів.

Як стверджується, співачку також оголосили у міжнародний розшук.

Щодо Джамаладінової (прізвище Джамали – ред.) заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Кримінальну справу буде направлено до Басманного районного суду Москви для розгляду по суті за відсутності обвинуваченої, яка перебуває у міжнародному розшуку, – йдеться у заяві прокуратури. Поширити

За версією слідства, у квітні 2022 року Джамала опублікувала в соцмережах запис, «який містив свідомо неправдиву інформацію про дії російської армії» під час повномасштабного вторгнення в Україну. Співачка «керувалася мотивами ненависті щодо соціальної групи «військовослужбовці Збройних сил рф».

Українську співачку кримськотатарського походження Джамалу оголошено в розшук у Росії.