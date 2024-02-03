Джамала оголосила про третю вагітність — щемке фото

Українська співачка Джамала поділилась з шанувальниками зворушливою світлиною, де позує при надії. Це буде третя дитина у родині Сулейманових.

Джамала втретє при надії

Напередодні Національного відбору на Євробачення, де співачка оцінюватиме фіналістів, Джамала поділилася щасливою новиною. Вона готується втретє стати мамою.

Про це вона повідомила у Instagram.

Співачка запостила своє фото, на якому позує у бежевій мінісукні. Джамала поклала руки на помітно округлий животик.

При надії. Це настільки глибоко… і зараз зовсім по-іншому це сприймаю. Маю у собі Надію, Віру та величезну Любов, – прокоментувала новину Джамала. Поширити

Цікаво, що Джамала була на Нацвідборах під час двох попередніх вагітностей. У 2018 році вона була суддею, а у 2020 – виступала як запрошена гостя.

Особисте життя Джамали: що відомо

Українська співачка кримськотатарського походження, переможниця Євробачення-2016 Джамала виховує з чоловіком двох синів – Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая.

У 2017 році Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова. Їхня церемонія одруження відбулась в Ісламському культурному центрі у Києві. Наприкінці листопада співачка оголосила про вагітність, а у 2018 році народила первістка.

У лютому 2020 Джамала повідомила, що вдруге стане мамою. 19 червня 2020 року у подружжя народився другий син.