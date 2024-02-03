Джамала оголосила про третю вагітність — щемке фото

Українська співачка Джамала поділилась з шанувальниками зворушливою світлиною, де позує при надії. Це буде третя дитина у родині Сулейманових.
Джамала втретє при надії
Напередодні Національного відбору на Євробачення, де співачка оцінюватиме фіналістів, Джамала поділилася щасливою новиною. Вона готується втретє стати мамою.
Про це вона повідомила у Instagram.
Співачка запостила своє фото, на якому позує у бежевій мінісукні. Джамала поклала руки на помітно округлий животик.
Цікаво, що Джамала була на Нацвідборах під час двох попередніх вагітностей. У 2018 році вона була суддею, а у 2020 – виступала як запрошена гостя.
Особисте життя Джамали: що відомо
Українська співачка кримськотатарського походження, переможниця Євробачення-2016 Джамала виховує з чоловіком двох синів – Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая.
У 2017 році Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова. Їхня церемонія одруження відбулась в Ісламському культурному центрі у Києві. Наприкінці листопада співачка оголосила про вагітність, а у 2018 році народила первістка.
У лютому 2020 Джамала повідомила, що вдруге стане мамою. 19 червня 2020 року у подружжя народився другий син.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-