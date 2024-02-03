Джамала объявила о третьей беременности — щемящее фото

Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками трогательной фотографией, где позирует беременной. Это будет третий ребенок в семье Сулеймановых.

Джамала в третий раз беременна

В преддверии Национального отбора на Евровидение, где певица будет оценивать финалистов, Джамала поделилась счастливой новостью. Она готовится в третий раз стать мамой.

Об этом она сообщила в Instagram.

Певица запостила свое фото, на котором позирует в бежевом мини-платье. Джамала положила руки на заметно округлый животик.

При надежде. Это так глубоко… и сейчас совсем по-другому это воспринимаю. Есть у себя Надежда, Вера и огромная Любовь, – прокомментировала новость Джамала. Поделиться

Интересно, что Джамала была на нацотборах во время двух предыдущих беременностей. В 2018 году она была судьей, а в 2020 – выступала как приглашенная гостья.

Личная жизнь Джамалы: что известно

Украинская певица крымскотатарского происхождения, победительница Евровидения-2016 Джамала воспитывает с мужем двух сыновей – Эмира-Рахмана и Селима-Гирая.

В 2017 году Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова. Их церемония бракосочетания состоялась в Исламском культурном центре в Киеве. В конце ноября певица объявила о беременности, а в 2018 году родила первенца.

В феврале 2020 года Джамала сообщила, что второй раз станет мамой. 19 июня 2020 года у супругов родился второй сын.