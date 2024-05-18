Джамала поделилась историей своей семьи в годовщину депортации крымских татар
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Джамала поделилась историей своей семьи в годовщину депортации крымских татар

Джамала
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Источник:  online.ua

Певица Джамала, недавно поразившая уникальной коллекцией вышиванок, в 80-ю годовщину депортации крымских татар рассказала щемящую личную историю, которая близка для многих людей. Она вспомнила о трагедии, которую пережила ее семья.

Что известно об истории семьи Джамалы

Джа разместила проникновенное видео и вспомнила детали непростого периода ее семьи. Женщина, говоря о родных, плакала.

18 мая 1944 года. Это очень личная история. Это трагедия моей семьи. Моя прабабушка часто вспоминала этот ужасный день, — написала певица.

Женщина уточнила, что ее бабушку с пятью маленькими детьми на руках посадили в товарные вагоны и отправили поездом в Среднюю Азию.

Тогда мой прадед был на войне. Ехали в ужасающих условиях почти две недели. Самая маленькая дочь, к сожалению, умерла в дороге. Девочку даже не дали похоронить. Советские солдаты просто выбросили ее по дороге, — добавила исполнительница.

Джамала подчеркнула, что в начале великой войны она как мать еще больше поняла свою прабабушку и осознала весь ужас того дня.

Эта история оставила глубокий след в моей жизни и творчестве. Ее я буду помнить всегда и расскажу своим детям. Когда мы знаем свою историю — мы знаем себя, — подчеркнула Джамала.

Подписчики поддержали артистку и высказали слова, исполненные добра и сострадания, ведь сейчас каждый украинец знает, что такое лицо войны и имперские амбиции оккупантов.

Что известно о Джамале

Украинская певица крымскотатарского происхождения, победительница Евровидения-2016 Джамала воспитывает с мужем двух сыновей — Эмира-Рахмана и Селима-Гирая.

В 2017 году Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова. Их церемония бракосочетания состоялась в Исламском культурном центре в Киеве. В конце ноября певица объявила о беременности, а в 2018 году родила первенца.

В феврале 2020 года Джамала сообщила, что второй раз станет мамой. 19 июня 2020 года у супругов родился второй сын.

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