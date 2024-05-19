В Украине создано два военных подразделения крымских татар

По словам Мустафы Джемилева, все крымские татары, которые после захвата полуострова перешли на территорию, которая подконтрольна Украине, подлежат призыву как граждане государства, поэтому они призваны по месту жительства.

Кроме того, у нас сегодня два военных подразделения — это крымскотатарская добровольческая диверсионно-разведывательная группа при ГУР Минобороны Украины и добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана, который возглавляет Ленур Ислямов. Всего около двух тысяч крымских татар (служат в Силах обороны — ред.). Мустафа Джемилев Лидер крымскотатарского народа

Однако он не назвал точной цифры погибших крымских татар в войне с РФ, ведь "сразу в Крыму начинаются наезды ФСБ на их родственников".

Относительно крымских татар, которые поддержали оккупацию и пошли воевать против Украины, Джемилев заверил, что по сравнению с не татарским населением Крыма, их не много. По его словам, такое заключение он сделал, анализируя показатели потерь.

На сегодняшний день мы получили информацию только о 41 трупе из крымских татар, которые вернулись в мешках. Из них 22 человека - это заключенные по бытовым статьям, которых забрали в армию под угрозой, что дадут новые сроки. Лишь шесть человек посягали на большие деньги, которые оккупанты обещали. А остальные погибшие — те, кому не удалось избежать мобилизации. Но это не значит, что этим цифры ограничиваются. Потому что очень много – пропавшие без вести. Поделиться

Украина и мир чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа

Президент Владимир Зеленский 18 мая почтил память жертв геноцида крымских татар. Он отметил, что депортация крымскотатарского народа 80 лет назад стала одним из самых страшных преступлений советской власти против жизни людей.

По словам президента, вернуться на родную землю люди смогли только через десятки лет, но преступник так и не был наказан и советский режим не был осужден.

Пренебрежение к человеческой жизни и господствовавшее в прошлом веке государственное насилие возродились в наше время. Десять лет назад старое зло – зло геноцида – обновило форму, изменило идеологическое прикрытие, но не изменило своей сущности и мишеней и так же пошло против Украины, начав с Крыма. Владимир Зеленский Президент Украины

Также Зеленский заявил, что Украина обязана ответить на удары России стойкостью наших людей, победой нашего государства над взломом оккупации и справедливым наказанием за все российские преступления войны, начиная с 2014 года.