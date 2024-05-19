Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев рассказал, сколько крымских татар защищает Украину в рядах ВСУ.
В Украине создано два военных подразделения крымских татар
По словам Мустафы Джемилева, все крымские татары, которые после захвата полуострова перешли на территорию, которая подконтрольна Украине, подлежат призыву как граждане государства, поэтому они призваны по месту жительства.
Однако он не назвал точной цифры погибших крымских татар в войне с РФ, ведь "сразу в Крыму начинаются наезды ФСБ на их родственников".
Относительно крымских татар, которые поддержали оккупацию и пошли воевать против Украины, Джемилев заверил, что по сравнению с не татарским населением Крыма, их не много. По его словам, такое заключение он сделал, анализируя показатели потерь.
Украина и мир чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа
Президент Владимир Зеленский 18 мая почтил память жертв геноцида крымских татар. Он отметил, что депортация крымскотатарского народа 80 лет назад стала одним из самых страшных преступлений советской власти против жизни людей.
По словам президента, вернуться на родную землю люди смогли только через десятки лет, но преступник так и не был наказан и советский режим не был осужден.
Также Зеленский заявил, что Украина обязана ответить на удары России стойкостью наших людей, победой нашего государства над взломом оккупации и справедливым наказанием за все российские преступления войны, начиная с 2014 года.
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