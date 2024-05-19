Почему союзники недостаточно поддерживают Украину. Премьер Эстонии назвала причину

По убеждению лидера Эстонии Каи Каллас, прежде всего страх является препятствием для достаточной поддержке Украины со стороны международного сообщества.
Партнеры Украины до сих пор боятся Путина и его реакции
Журналисты поинтересовались у премьер-министра Эстонии, что мешает союзникам Киева поддерживать Украину в достаточном объеме.
Политика на этот вопрос ответила довольно откровенно.
Она также подчеркнула, что крайне важно поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Политик добавила, что мир должен помочь воинам ВСУ оттеснить российских захватчиков к ее границам.
Кроме того, санкции должны действовать, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.
Каллас предупредила Европу о новом оружии Путина
По словам лидера Эстонии, нелегитимный президент РФ Владимир Путин намерен использовать угрозу массовой миграции, чтобы разделить и ослабить Европу в ее поддержке Украины.
Каллас подчеркнула, что Кремль давно осознал, что миграция — это уязвимое место Европы.
Она также обратила внимание на то, что Россия уже создала миграционное давление из-за вмешательства в гражданскую войну в Сирии и Африке — через деятельность группы Вагнера.
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