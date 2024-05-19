Почему союзники недостаточно поддерживают Украину. Премьер Эстонии назвала причину
Категория
Политика
Дата публикации

Почему союзники недостаточно поддерживают Украину. Премьер Эстонии назвала причину

Кая Каллас
Читати українською
Источник:  ERR

По убеждению лидера Эстонии Каи Каллас, прежде всего страх является препятствием для достаточной поддержке Украины со стороны международного сообщества.

Партнеры Украины до сих пор боятся Путина и его реакции

Журналисты поинтересовались у премьер-министра Эстонии, что мешает союзникам Киева поддерживать Украину в достаточном объеме.

Политика на этот вопрос ответила довольно откровенно.

Нас в поддержке Украины сдерживает страх. У стран есть разные страхи, будь то ядерный страх, страх эскалации или страх миграции. Мы не должны попасть в ловушку страха, потому что это именно то, чего хочет Путин. Он хочет, чтобы мы боялись и не поддерживали Украину из-за страха… Мы будем действовать решительно и не позволим нашим противникам диктовать наше будущее.

Кая Каллас

Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии

Она также подчеркнула, что крайне важно поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Политик добавила, что мир должен помочь воинам ВСУ оттеснить российских захватчиков к ее границам.

Кроме того, санкции должны действовать, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.

Агрессор должен компенсировать нанесенный ущерб, а виновные, включая российское руководство, должны быть привлечены к ответственности. Конец серых зон — это мир, который нужен Европе — это значит, что Украина должна стать членом и ЕС, и НАТО, — подытожила Кая Каллас.

Каллас предупредила Европу о новом оружии Путина

По словам лидера Эстонии, нелегитимный президент РФ Владимир Путин намерен использовать угрозу массовой миграции, чтобы разделить и ослабить Европу в ее поддержке Украины.

Каллас подчеркнула, что Кремль давно осознал, что миграция — это уязвимое место Европы.

Их цель (россиян — ред.) заключается в том, чтобы сделать жизнь в Украине действительно невозможной, чтобы возникло миграционное давление на Европу, и это то, что они делают, — добавила политик.

Она также обратила внимание на то, что Россия уже создала миграционное давление из-за вмешательства в гражданскую войну в Сирии и Африке — через деятельность группы Вагнера.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Тысячи осужденных готовы вступить в ВСУ. Результаты опроса Минюста
Министерство юстиции Украины
Осужденные
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кремль приказал армии РФ быстро захватить два города Украины — аналитики
Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В ЕС отреагировали на ветирование президентом Грузии закона об "иноагентах"
Шарль Мишель

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?