Чому союзники недостатньо підтримують України. Прем’єрка Естонії назвала причину

На переконання лідерки Естонії Каї Каллас, насамперед страх є перешкодою достатній підтримці України з боку міжнародної спільноти.
Партнери України досі бояться Путіна та його реакції
Журналісти поцікавилися у прем'єр-міністерки Естонії, що заважає союзникам Києва підтримувати Україну в достатньому обсязі.
Політикиня відповіла доволі відверто.
Вона також наголосила, що вкрай важливо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
Політикиня додала, що світ повинен допомогти воїнам ЗСУ відтіснити російських загарбників до її кордонів.
Окрім того, санкції повинні діяти доти, доки територіальна цілісність України не буде відновлена.
Каллас попередила Європу про нову зброю Путіна
За словами лідерки Естонії, нелегітимний президент РФ Володимир Путін має на меті використати загрозу масової міграції, щоб розділити й послабити Європу в її підтримці України.
Каллас наголосила, що Кремль давно усвідомив, що міграція — це вразливе місце Європи.
Вона також звернула увагу на те, що Росія вже створила міграційний тиск через втручання в громадянську війну в Сирії та в Африці — через діяльність групи Вагнера.
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