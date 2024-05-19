Чому союзники недостатньо підтримують України. Прем’єрка Естонії назвала причину

На переконання лідерки Естонії Каї Каллас, насамперед страх є перешкодою достатній підтримці України з боку міжнародної спільноти.

Партнери України досі бояться Путіна та його реакції

Журналісти поцікавилися у прем'єр-міністерки Естонії, що заважає союзникам Києва підтримувати Україну в достатньому обсязі.

Політикиня відповіла доволі відверто.

"Нас у підтримці України стримує страх. У країн є різні страхи, чи то ядерний страх, чи то страх ескалації, чи то страх міграції. Ми не повинні потрапити в пастку страху, тому що це саме те, чого хоче Путін. Він хоче, щоб ми боялися і не підтримували Україну через страх… Ми діятимемо рішуче і не дозволимо нашим противникам диктувати наше майбутнє. Кая Каллас Прем'єр-міністерка Естонії

Вона також наголосила, що вкрай важливо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Політикиня додала, що світ повинен допомогти воїнам ЗСУ відтіснити російських загарбників до її кордонів.

Окрім того, санкції повинні діяти доти, доки територіальна цілісність України не буде відновлена.

Агресор має компенсувати завдані збитки, а винні, включно з російським керівництвом, мають бути притягнуті до відповідальності. Кінець сірих зон — це той світ, який потрібен Європі — це означає, що Україна має стати членом і ЄС, і НАТО, — підсумувала Кая Каллас. Поширити

Каллас попередила Європу про нову зброю Путіна

За словами лідерки Естонії, нелегітимний президент РФ Володимир Путін має на меті використати загрозу масової міграції, щоб розділити й послабити Європу в її підтримці України.

Каллас наголосила, що Кремль давно усвідомив, що міграція — це вразливе місце Європи.

Їхня мета (росіян — ред.) полягає в тому, щоб зробити життя в Україні справді неможливим, щоб виник міграційний тиск на Європу, і це те, що вони роблять, — додала політикиня. Поширити

Вона також звернула увагу на те, що Росія вже створила міграційний тиск через втручання в громадянську війну в Сирії та в Африці — через діяльність групи Вагнера.