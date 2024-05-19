ЗСУ знищили російський морський тральщик "Ковровец"

Сили оборони України відзвітували про нову гучну перемогу у морі, знищивши ще одне судно країни-агресорки Росії.
Чорноморський флот РФ продовжує втрачати судна внаслідок атак України
Уночі 19 травня стало відомо про те, що Севастополь, що знаходиться в окупованому росіянами Криму, зазнав ракетної атаки.
Російський «губернатор» Михайло Развожаєв одразу почав стверджувати, що пошкоджень немає, хоча українські ЗМІ почали писати про ураження російського корабля.
За словами місцевих мешканців, в місті також працювало ППО — росіяни намагалися відбити ракетну атаку.
Влада РФ заявила про масовану атаку ракет та дронів
Міністерство оборони Росії опублікувало заяву про те, що уночі 19 травня їхня ППО нібито змогла знищити 60 безпілотників над двома областями країни-агресорки, а також один дрон і 9 ракет ATACMS над окупованим українським Кримом.
Окрім того, повідомляється про пожежі на ворожих НПЗ у Виборзі Ленінградської області, а також у Слов'янську-на-Кубані.
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