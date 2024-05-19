ЗСУ знищили російський морський тральщик "Ковровец"

Сили оборони України відзвітували про нову гучну перемогу у морі, знищивши ще одне судно країни-агресорки Росії.

Чорноморський флот РФ продовжує втрачати судна внаслідок атак України

Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик ЧФ РФ проєкту 266-М «Ковровец». Військово-Морські Сили ЗС України разом з побратимами продовжують наближати нас до Перемоги, — йдеться в заяві ВМС ЗСУ. Поширити

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Уночі 19 травня стало відомо про те, що Севастополь, що знаходиться в окупованому росіянами Криму, зазнав ракетної атаки.

Російський «губернатор» Михайло Развожаєв одразу почав стверджувати, що пошкоджень немає, хоча українські ЗМІ почали писати про ураження російського корабля.

За даними рятувальної служби Севастополя, пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано, — заявив він. Поширити

За словами місцевих мешканців, в місті також працювало ППО — росіяни намагалися відбити ракетну атаку.

Влада РФ заявила про масовану атаку ракет та дронів

Міністерство оборони Росії опублікувало заяву про те, що уночі 19 травня їхня ППО нібито змогла знищити 60 безпілотників над двома областями країни-агресорки, а також один дрон і 9 ракет ATACMS над окупованим українським Кримом.

Черговими засобами ППО дев'ять оперативно-тактичних ракет ATACMS і один БпЛА було знищено над територією Республіки Крим, три БпЛА було знищено над територією Бєлгородської області, п'ятдесят сім БпЛА було знищено і перехоплено над територією Краснодарського краю, — сказано в офіційній заяві МО РФ. Поширити

Окрім того, повідомляється про пожежі на ворожих НПЗ у Виборзі Ленінградської області, а також у Слов'янську-на-Кубані.