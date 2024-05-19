ГУР атаковало российскую нефтебазу в Ленинградской области — источники

Согласно данным украинских журналистов, атака дронов на Выборгскую нефтебазу в Ленинградской области РФ ночью 19 мая была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.
ГУР продолжают успешно атаковать объекты на территории России
Как удалось узнать СМИ от своих инсайдеров в украинской разведке, с помощью трех взрывных устройств были поражены вертикальные резервуары с топливом на указанном объекте, используемом государством-агрессором в военных целях.
Бойцам ГУР удалось их уничтожить.
По словам жителей Выборга, они услышали мощный взрыв в городе около 2:50 ночи, после которого на территории нефтебазы начался пожар.
Что интересно, власти РФ продолжают отрицать факт атаки.
Российские власти жалуются на массированную атаку ракет и дронов
Как утверждает Минобороны РФ, ночью 19 мая их ПВО якобы смогло сбить 60 беспилотников над двумя областями страны-агрессорки, а также один дрон и 9 ракет ATACMS над оккупированным украинским Крымом.
Однако впоследствии выяснилось, что это заявление было ложью, ведь многие объекты врага пострадали в результате атаки украинских сил.
Сначала стало известно о масштабных пожарах на вражеских НПЗ в Выборге Ленинградской области, а также в Славянске-на-Кубани.
Более того, днем 19 мая появилась информация о том, ВСУ уничтожили морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М «Ковровец».
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