ГУР атаковало российскую нефтебазу в Ленинградской области — источники
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Проиcшествия
Дата публикации

ГУР атаковало российскую нефтебазу в Ленинградской области — источники

пожар
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Источник:  Украинская правда

Согласно данным украинских журналистов, атака дронов на Выборгскую нефтебазу в Ленинградской области РФ ночью 19 мая была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

ГУР продолжают успешно атаковать объекты на территории России

Как удалось узнать СМИ от своих инсайдеров в украинской разведке, с помощью трех взрывных устройств были поражены вертикальные резервуары с топливом на указанном объекте, используемом государством-агрессором в военных целях.

Бойцам ГУР удалось их уничтожить.

По словам жителей Выборга, они услышали мощный взрыв в городе около 2:50 ночи, после которого на территории нефтебазы начался пожар.

Декарбонизация путинской диктатуры будет продолжаться и в дальнейшем, последовательно и методично, пока Россия использует нефтегазовую отрасль в военных целях или не заберется из Украины. Цена российской агрессии для кремля будет постоянно расти и уже сейчас отражается на их способности обеспечивать горючим даже внутренний рынок. Продолжение следует, — заявил журналистам инсайдер в ГУР.

Что интересно, власти РФ продолжают отрицать факт атаки.

Российские власти жалуются на массированную атаку ракет и дронов

Как утверждает Минобороны РФ, ночью 19 мая их ПВО якобы смогло сбить 60 беспилотников над двумя областями страны-агрессорки, а также один дрон и 9 ракет ATACMS над оккупированным украинским Крымом.

Однако впоследствии выяснилось, что это заявление было ложью, ведь многие объекты врага пострадали в результате атаки украинских сил.

Сначала стало известно о масштабных пожарах на вражеских НПЗ в Выборге Ленинградской области, а также в Славянске-на-Кубани.

Более того, днем 19 мая появилась информация о том, ВСУ уничтожили морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М «Ковровец».

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