Дроны атаковали нефтебазу в Белгородской области РФ. Есть повреждения

Россияне заявили об атаке дронов в Белгородской области РФ. Отмечается, что беспилотники атаковали нефтебазу.
Что известно о "бавовне" в Белгородской области России
Как отмечается, атака дронов произошла 20 мая. В частности, беспилотник атаковал территорию нефтебазы «Юттек» в районном поселке Прохоровка.
Повреждение получил резервуар с бензином. Предварительно известно, что пожар не возник, пострадавших нет.
ГУР атаковало российскую нефтебазу в Ленинградской области
Согласно данным украинских журналистов, атака дронов на Выборгскую нефтебазу в Ленинградской области РФ произошла 19 мая.
Как удалось узнать СМИ от своих инсайдеров в украинской разведке, с помощью трех взрывных устройств были поражены вертикальные резервуары с топливом на указанном объекте, используемом государством-агрессором в военных целях.
Бойцам ГУР удалось их уничтожить.
По словам жителей Выборга, они услышали мощный взрыв в городе около 2:50 ночи, после которого на территории нефтебазы начался пожар.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-