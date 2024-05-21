Дроны атаковали нефтебазу в Белгородской области РФ. Есть повреждения

Декарбонизация путинской диктатуры будет продолжаться и в дальнейшем, последовательно и методично, пока Россия использует нефтегазовую отрасль в военных целях или не заберется из Украины. Цена российской агрессии для кремля будет постоянно расти и уже сейчас отражается на их способности обеспечивать горючим даже внутренний рынок. Продолжение следует, — заявил журналистам инсайдер в ГУР.