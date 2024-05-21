Дроны атаковали нефтебазу в Белгородской области РФ. Есть повреждения
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Дроны атаковали нефтебазу в Белгородской области РФ. Есть повреждения

пожар
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Источник:  online.ua

Россияне заявили об атаке дронов в Белгородской области РФ. Отмечается, что беспилотники атаковали нефтебазу.

Что известно о "бавовне" в Белгородской области России

Как отмечается, атака дронов произошла 20 мая. В частности, беспилотник атаковал территорию нефтебазы «Юттек» в районном поселке Прохоровка.

Повреждение получил резервуар с бензином. Предварительно известно, что пожар не возник, пострадавших нет.

ГУР атаковало российскую нефтебазу в Ленинградской области

Согласно данным украинских журналистов, атака дронов на Выборгскую нефтебазу в Ленинградской области РФ произошла 19 мая.

Как удалось узнать СМИ от своих инсайдеров в украинской разведке, с помощью трех взрывных устройств были поражены вертикальные резервуары с топливом на указанном объекте, используемом государством-агрессором в военных целях.

Бойцам ГУР удалось их уничтожить.

По словам жителей Выборга, они услышали мощный взрыв в городе около 2:50 ночи, после которого на территории нефтебазы начался пожар.

Декарбонизация путинской диктатуры будет продолжаться и в дальнейшем, последовательно и методично, пока Россия использует нефтегазовую отрасль в военных целях или не заберется из Украины. Цена российской агрессии для кремля будет постоянно расти и уже сейчас отражается на их способности обеспечивать горючим даже внутренний рынок. Продолжение следует, — заявил журналистам инсайдер в ГУР.

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