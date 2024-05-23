Дроны атаковали НПЗ в российском Татарстане — видео
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Дроны атаковали НПЗ в российском Татарстане — видео

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Источник:  online.ua

Россияне заявили об атаке дронов на нефтеперерабатывающие предприятия Танеко и Таиф-НК в Нижнекамске в Татарстане.

Что известно о "бавовне" в Татарстане

Как отмечают росСМИ, дроны атаковали город Нижнекамской республики Татарстан.

В частности, сообщалось об эвакуации сотрудников казанского химического предприятия «Оргсинтез».

Кроме этого, дроны заметили над нефтеперерабатывающими предприятиями «Танеко» и Таиф-НК в Нижнекамске.

Также 23 мая в поселке Глубокий Краснодарского края беспилотники атаковали территорию в/ч 41003. После атаки возник пожар, о пострадавших неизвестно.

Согласно открытым данным, данная военная часть относится к 818-му отдельному радиотехническому центру.

Предыдущие атаки дронов в Татарстане РФ

В ночь на 2 апреля Украина нанесла атаки дронами по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — Танеко, который находится в 1300 км от границы с Украиной.

Его производственные мощности составляют около 360 000 баррелей в день.

CNN отмечало, что для ударов по НПЗ Украина начала использовать дроны, оборудованные искусственным интеллектом.

По данным Reuters, атака дронов по НПЗ в Татарстане стала одной из самых масштабных операций Украины.

Британская разведка заявила, что недавние атаки привели к выходу из строя не менее 10% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов. При этом, по мнению Минобороны Британии, Россия вряд ли сможет оградить все НПЗ от украинских атак.

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