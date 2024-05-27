Представители партизанского движения "Атеш" провели разведку российского НПЗ на территории Ставропольского края. Предприятие может стать целью атак украинских дронов.
Что известно о НПЗ РФ в Ставропольском крае
Партизаны добавляют, что об активной работе предприятия свидетельствуют многочисленные перевозки нефтепродуктов и отправка по железной дороге цистерн с нефтью и нефтепродуктами.
Скорее всего, этот НПЗ обеспечивает потребности в топливе русских войск на юго-восточном направлении фронта.
Что известно о последних атаках украинских БпЛА на объекты на территории РФ
Российские СМИ пишут, что БПЛА "упал" на топливно-заправочную станцию в городе Ливны Орловской области, повредив часть фасада.
Еще один дрон, как утверждают россияне, тоже "упал" на ту же станцию, когда туда для устранения последствий приехали сотрудники оперативных служб.
По данным губернатора области Кличкова, сегодня утром якобы произошла "массированная атака" на Орловскую область. В ходе этой атаки произошло падение БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в г. Ливны.
Часть фасада административного здания, по словам губернатора, пострадала. На "локализацию и устранение последствий" прибыли работники оперативных служб и администрации города.
Часть фасада административного здания, по словам губернатора, пострадала. На "локализацию и устранение последствий" прибыли работники оперативных служб и администрации города.
Во время их работы на территории АЗС якобы произошло "падение" еще одного БПЛА. По предварительным данным губернатора, якобы погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб, по словам чиновника, пострадали.
Эта информация позволяет предположить, что на АЗС загорелся пожар, хотя прямо российские СМИ об этом не пишут.
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