АТЕШ нашел в России новый завод по производству артснарядов — фото

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ разведало местонахождение российского завода, где собираются производить артиллерийские снаряды.
Россия будет производить артбоеприпасы на Тульском оружейном заводе
Агенты АТЕШ сообщают, что российское командование переоборудовало производственные цеха на Тульском оружейном заводе по производству артиллерийских боеприпасов.
Мы продолжаем следить за ситуацией и информировать вас о новых деталях.
Под Бахчисараем оккупанты обустроили инженерный состав
Агенты АТЕШ предоставляют новые данные о работе инженерного состава ЧФ России в Бахчисарайском районе.
Выше Старого города, на плато Сувлу-Кая, располагается ключевой инженерный амбар Черноморского флота. Военная часть 63876 — это 758-й центр материально-технического обеспечения (758 ЦМТС), с адресом на улице Лесная, 3, а также дополнительное подразделение по адресу Лесная, 1. Хотя адреса отличаются, фактически это один большой складской комплекс.
АТЕШ зафиксировал активное использование РЭБ для подавления связи в этом районе, что указывает на важность этого объекта для враждебных операций.
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