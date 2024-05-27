АТЕШ нашел в России новый завод по производству артснарядов — фото

Россия будет производить артбоеприпасы на Тульском оружейном заводе

Агенты АТЕШ сообщают, что российское командование переоборудовало производственные цеха на Тульском оружейном заводе по производству артиллерийских боеприпасов.

Цеха завода работают 24/7 на три смены, производя до 7 тыс. боеприпасов в месяц. Однако они не лучшего качества, получше северокорейские. Спешка и невыполнение мер безопасности уже привели к нескольким несчастным случаям. Поделиться

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Под Бахчисараем оккупанты обустроили инженерный состав

Агенты АТЕШ предоставляют новые данные о работе инженерного состава ЧФ России в Бахчисарайском районе.

Выше Старого города, на плато Сувлу-Кая, располагается ключевой инженерный амбар Черноморского флота. Военная часть 63876 — это 758-й центр материально-технического обеспечения (758 ЦМТС), с адресом на улице Лесная, 3, а также дополнительное подразделение по адресу Лесная, 1. Хотя адреса отличаются, фактически это один большой складской комплекс.

АТЕШ зафиксировал активное использование РЭБ для подавления связи в этом районе, что указывает на важность этого объекта для враждебных операций.