АТЕШ зафиксировал перемещение военной техники армии РФ под Часов Яр — видео

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ отслеживает военную технику и личный состав российских окупантов, которые перемешиваются на юг Донецкой области.
АТЕШ следит за перемещениями подразделений армии РФ
АТЭШ фиксирует перемещение военной техники и личного состава армии РФ в Донецкой области.
Наши агенты все чаще отмечают перемещение зон ответственности техники по группировке оккупационных войск «Центр» (круг в квадрате) в зону группировки оккупационных войск «Юг» («зет» в квадрате). Это может свидетельствовать о том, что ГО «Центр» компенсирует потери личного состава ГО «Юг», понесенные в районах Раздолевки и Временного Яра.
Также оккупанты продолжают надеяться на «мангалы», которые должны их спасти от ударов FPV-дронов. Однако, учитывая взрывную мощность современных дронов-камикадзе и «надежность» таких «мангалов», грузовик с экипажем долго не живет.
АТЕШ следит за мобильными заправочными станциями армии РФ в Крыму
Агенты АТЕШ фиксируют все передвижения оккупантов по улицам Севастополя в их пункт назначения, после чего передают координаты Силам обороны Украины.
Координаты уже переданы, а недавние хлопки подтверждают успешную работу Сил обороны Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-