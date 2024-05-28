АТЕШ зафиксировал перемещение военной техники армии РФ под Часов Яр — видео

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ отслеживает военную технику и личный состав российских окупантов, которые перемешиваются на юг Донецкой области.

АТЕШ следит за перемещениями подразделений армии РФ

АТЭШ фиксирует перемещение военной техники и личного состава армии РФ в Донецкой области.

Наши агенты все чаще отмечают перемещение зон ответственности техники по группировке оккупационных войск «Центр» (круг в квадрате) в зону группировки оккупационных войск «Юг» («зет» в квадрате). Это может свидетельствовать о том, что ГО «Центр» компенсирует потери личного состава ГО «Юг», понесенные в районах Раздолевки и Временного Яра.

Также оккупанты продолжают надеяться на «мангалы», которые должны их спасти от ударов FPV-дронов. Однако, учитывая взрывную мощность современных дронов-камикадзе и «надежность» таких «мангалов», грузовик с экипажем долго не живет.

АТЕШ следит за мобильными заправочными станциями армии РФ в Крыму

Агенты АТЕШ фиксируют все передвижения оккупантов по улицам Севастополя в их пункт назначения, после чего передают координаты Силам обороны Украины.

Также отслеживается создание мобильных заправочных станций недалеко от населенных пунктов на фоне успешной работы ВСУ по НПЗ окупантов и уничтожение их самых «современных» систем ПВО, неспособных защитить те же НПЗ. Поделиться