У ГУР показали бойову роботу Міжнародного легіону — відео

До захисту позицій біля міста Часів Яр (Донецька область) залучений Міжнародний легіон Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Головні тези:
- Міжнародний легіон ГУР бере участь у захисті позицій поблизу міста Часів Яр.
- Легіонери використовують крупнокаліберний кулемет Browning M2 для нищення ворога.
- Британська розвідка зафіксувала дії російських окупантів та український опір в районі.
- Російські війська захопили село Іванівське на південний схід від Часового Яру.
- Часів Яр має стратегічне значення для Росії через своє розташування та логістичний потенціал.
Як Міжнародний легіон працює біля міста Часів Яр
В ГУР сьогодні оприлюднили відео, як легіонери нищать ворога із крупнокаліберного "Браунінґа".
Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру
Розвідка Британії зазначає, що скоріш за все, російські окупанти також захопили Іванівське на південний схід від Часового Яру.
Наразі бої ведуться вже на території міста, однак українські військові чинять шалений опір підрозділам злочинної армії РФ.
Аналітики британської розвідки підкреслюють, що, ймовірно, російські окупанти все ще перебувають на на східній стороні каналу, який проходить через місто і перешкоджає їхньому подальшому просуванню.
Для наступу російські окупанти використовують піхотні групи і зазначають численних втрат.
Крім того, повідомляється про артилерійські удари по місту із застосуванням термобаричних боєприпасів.
Оновлена 11 червня карта аналітичного проекту DeepState показувала, що російські війська захопили село Іванівське.
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