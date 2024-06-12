У ГУР показали бойову роботу Міжнародного легіону — відео

Як Міжнародний легіон працює біля міста Часів Яр

В ГУР сьогодні оприлюднили відео, як легіонери нищать ворога із крупнокаліберного "Браунінґа".

Легіонери Міжнародного легіону ГУР біля Часового Яру нищать ворога із крупнокаліберного кулемета Browning M2 — послухайте його впевнене звучання!, — зазначено у коментарі ГУР. Поширити

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

Розвідка Британії зазначає, що скоріш за все, російські окупанти також захопили Іванівське на південний схід від Часового Яру.

Наразі бої ведуться вже на території міста, однак українські військові чинять шалений опір підрозділам злочинної армії РФ.

Аналітики британської розвідки підкреслюють, що, ймовірно, російські окупанти все ще перебувають на на східній стороні каналу, який проходить через місто і перешкоджає їхньому подальшому просуванню.

Для наступу російські окупанти використовують піхотні групи і зазначають численних втрат.

Крім того, повідомляється про артилерійські удари по місту із застосуванням термобаричних боєприпасів.

Часів Яр, ймовірно, становить цінність для Росії через своє стратегічне становище на плато, а також через його історичне використання як логістичний вузол для ЗСУ, — пояснюють в Міноборони Британії. Поширити