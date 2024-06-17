В Главном управлении разведки Минобороны подтвердили установку ракет Р-73 на одной из модификаций морского дрона Magura.
Главные тезисы
- Морские безэкипажные катера Magura с ракетами Р-73 укрепили украинский флот и вернули паритет с Черноморским флотом РФ.
- Украина стала первой страной, создавшей морские дроны Magura с ракетами, что повлияло на стратегический баланс сил в Черном море.
- Управление дронами Magura требует высокой квалификации, но их эффективность в боевых условиях уже подтверждена операциями против российских кораблей.
- Дроны Magura стали асимметричным ответом на угрозы от Черноморского флота РФ, обеспечивая Украине преимущество в контроле над морем.
- Украинские морские дроны Magura проявили себя успешно в боевых задачах, напугав авиацию российской армии и сыграв важную роль в ослаблении доминирования России в Черном море.
Что известно об усилении морских безэкипажных катеров Magura ракетами Р-73
По словам командира спецподразделения ГУР МО Group 13 с позывным "Тринадцатый в интервью журналисту Максиму Крапивному, эти модификации Magura с ракетами уже были задействованы во время боевых задач в Черном море и серьезно напугали авиацию преступной армии РФ.
Он подчеркнул, что таких морских дронов нет ни у кого на вооружении кроме Украины.
Как дроны Magura помогли Украине вернуть паритет в Черном море
"Тринадцатый" отметил, что благодаря дронам Magura Украина уже лишила Россию доминирования в Черном море.
Командир "Group 13" также вспомнил свои эмоции, когда управляемая им Magura поразила российский разведывательный корабль "Иван Хурс".
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