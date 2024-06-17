В ГУР показали вооруженные ракетами дроны Magura — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР показали вооруженные ракетами дроны Magura — видео

Magura
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Источник:  online.ua

В Главном управлении разведки Минобороны подтвердили установку ракет Р-73 на одной из модификаций морского дрона Magura.

Главные тезисы

  • Морские безэкипажные катера Magura с ракетами Р-73 укрепили украинский флот и вернули паритет с Черноморским флотом РФ.
  • Украина стала первой страной, создавшей морские дроны Magura с ракетами, что повлияло на стратегический баланс сил в Черном море.
  • Управление дронами Magura требует высокой квалификации, но их эффективность в боевых условиях уже подтверждена операциями против российских кораблей.
  • Дроны Magura стали асимметричным ответом на угрозы от Черноморского флота РФ, обеспечивая Украине преимущество в контроле над морем.
  • Украинские морские дроны Magura проявили себя успешно в боевых задачах, напугав авиацию российской армии и сыграв важную роль в ослаблении доминирования России в Черном море.

Что известно об усилении морских безэкипажных катеров Magura ракетами Р-73

По словам командира спецподразделения ГУР МО Group 13 с позывным "Тринадцатый в интервью журналисту Максиму Крапивному, эти модификации Magura с ракетами уже были задействованы во время боевых задач в Черном море и серьезно напугали авиацию преступной армии РФ.

Такие разработки эффективны – россияне их очень боятся. Когда они их видят, то боятся даже подлетать, отмечает боец ГУР с позывным "Тринадцатый".

Он подчеркнул, что таких морских дронов нет ни у кого на вооружении кроме Украины.

Как дроны Magura помогли Украине вернуть паритет в Черном море

"Тринадцатый" отметил, что благодаря дронам Magura Украина уже лишила Россию доминирования в Черном море.

Черноморский флот РФ при поддержке авиации и других компонентов давил и пытался создавать дополнительные угрозы для Украины, наших сил безопасности и обороны: в частности, угрозы десантных операций. Морские дроны, прежде всего – Magura V5, стали таким асимметричным ответом, который враг до сих пор не может догнать, – подчеркнул боец ГУР.

Командир "Group 13" также вспомнил свои эмоции, когда управляемая им Magura поразила российский разведывательный корабль "Иван Хурс".

Адреналин просто накрывает. Руки – мокрые. При этом дроном надо управлять достаточно ювелирно, я бы сказал – нежно. Движения не должны быть резкими и неконтролируемыми. Все должно происходить плавно, – рассказывает командир спецподразделения ГУР "Group 13".

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