В Главном управлении разведки Минобороны подтвердили установку ракет Р-73 на одной из модификаций морского дрона Magura.

Что известно об усилении морских безэкипажных катеров Magura ракетами Р-73

По словам командира спецподразделения ГУР МО Group 13 с позывным "Тринадцатый в интервью журналисту Максиму Крапивному, эти модификации Magura с ракетами уже были задействованы во время боевых задач в Черном море и серьезно напугали авиацию преступной армии РФ.

Такие разработки эффективны – россияне их очень боятся. Когда они их видят, то боятся даже подлетать, отмечает боец ГУР с позывным "Тринадцатый". Поделиться

Он подчеркнул, что таких морских дронов нет ни у кого на вооружении кроме Украины.

Как дроны Magura помогли Украине вернуть паритет в Черном море

"Тринадцатый" отметил, что благодаря дронам Magura Украина уже лишила Россию доминирования в Черном море.

Черноморский флот РФ при поддержке авиации и других компонентов давил и пытался создавать дополнительные угрозы для Украины, наших сил безопасности и обороны: в частности, угрозы десантных операций. Морские дроны, прежде всего – Magura V5, стали таким асимметричным ответом, который враг до сих пор не может догнать, – подчеркнул боец ГУР. Поделиться

Командир "Group 13" также вспомнил свои эмоции, когда управляемая им Magura поразила российский разведывательный корабль "Иван Хурс".