Сколько кораблей РФ уничтожили украинские дроны MAGURA — ответ ГУР

Ущерб для Черноморского флота страны-агрессора РФ из-за действий дронов MAGURA достаточно существенный.
Главные тезисы
- Украинские дроны MAGURA эффективно уничтожают корабли Черноморского флота РФ.
- По данным Юсова, украинцам удалось вывести из строя более трети российских плавсредств, уменьшая угрозу враждебных десантных операций.
- Удары по оккупированному Крыму повлекли за собой усложнение ситуации для российских войск благодаря регулярным атакам на объекты полуострова.
- Бен Ходжес считает, что Украина постепенно одерживает победу над Россией в битве за Крым, угрожая военной инфраструктуре, вложенной РФ в оккупированную территорию.
Сколько кораблей РФ уничтожили украинские дроны MAGURA
По данным Юсова, в целом украинцам удалось уже более трети плавсредств российского вражеского Черноморского флота вывести из строя.
Что известно об ударах по оккупированному Крыму
Силы обороны совместно с СБУ провели операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских оккупационных войск в Крыму.
Как говорится в материале Politico, Украина усложняет положение России у незаконно аннексированного Крыма благодаря последовательным и регулярным атакам по объектам на полуострове.
The Economist писал, что Украина постепенно побеждает Россию в битве за Крым. Бывший командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес отмечает, что Россия рассматривает Крым как "непотопляемый авианосец" и за время оккупации вложила значительные ресурсы в развитие там военной инфраструктуры. Теперь вся она находится под угрозой.
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