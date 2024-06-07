Сколько кораблей РФ уничтожили украинские дроны MAGURA — ответ ГУР

Сколько кораблей РФ уничтожили украинские дроны MAGURA

MAGURA — украинский морской ударный дрон, эффективно уничтожающий Черноморский флот РФ. Удивительно, когда такой крупный Черноморский флот РФ, вроде бы отвечающий, по словам России, всем последним словам техники и военной науки, уничтожается с помощью асимметричных инструментов. Украинские морские дроны являются именно такими инструментами. MAGURA уже в этом году отправил на дно целый ряд российских кораблей — не только поразил, но и уничтожил. Речь о тех же "Тунцах", о "Цезаре Куникове", о "Котове" — это и большие десантные корабли, и ракетные крейсеры, целый состав российских кораблей был выведен из строя, — сказал он. Поделиться

По данным Юсова, в целом украинцам удалось уже более трети плавсредств российского вражеского Черноморского флота вывести из строя.

Это означает, что снижается угроза десантных операций, снижается угроза в целом использования вражеского флота, в том числе носителей "Калибров", - добавил он. Поделиться

Что известно об ударах по оккупированному Крыму

Силы обороны совместно с СБУ провели операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских оккупационных войск в Крыму.

Как говорится в материале Politico, Украина усложняет положение России у незаконно аннексированного Крыма благодаря последовательным и регулярным атакам по объектам на полуострове.

The Economist писал, что Украина постепенно побеждает Россию в битве за Крым. Бывший командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес отмечает, что Россия рассматривает Крым как "непотопляемый авианосец" и за время оккупации вложила значительные ресурсы в развитие там военной инфраструктуры. Теперь вся она находится под угрозой.