Сколько кораблей РФ уничтожили украинские дроны MAGURA — ответ ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько кораблей РФ уничтожили украинские дроны MAGURA — ответ ГУР

дроны MAGURA
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Ущерб для Черноморского флота страны-агрессора РФ из-за действий дронов MAGURA достаточно существенный.

Главные тезисы

  • Украинские дроны MAGURA эффективно уничтожают корабли Черноморского флота РФ.
  • По данным Юсова, украинцам удалось вывести из строя более трети российских плавсредств, уменьшая угрозу враждебных десантных операций.
  • Удары по оккупированному Крыму повлекли за собой усложнение ситуации для российских войск благодаря регулярным атакам на объекты полуострова.
  • Бен Ходжес считает, что Украина постепенно одерживает победу над Россией в битве за Крым, угрожая военной инфраструктуре, вложенной РФ в оккупированную территорию.

Сколько кораблей РФ уничтожили украинские дроны MAGURA

MAGURA — украинский морской ударный дрон, эффективно уничтожающий Черноморский флот РФ. Удивительно, когда такой крупный Черноморский флот РФ, вроде бы отвечающий, по словам России, всем последним словам техники и военной науки, уничтожается с помощью асимметричных инструментов. Украинские морские дроны являются именно такими инструментами. MAGURA уже в этом году отправил на дно целый ряд российских кораблей — не только поразил, но и уничтожил. Речь о тех же "Тунцах", о "Цезаре Куникове", о "Котове" — это и большие десантные корабли, и ракетные крейсеры, целый состав российских кораблей был выведен из строя, — сказал он.

По данным Юсова, в целом украинцам удалось уже более трети плавсредств российского вражеского Черноморского флота вывести из строя.

Это означает, что снижается угроза десантных операций, снижается угроза в целом использования вражеского флота, в том числе носителей "Калибров", - добавил он.

Что известно об ударах по оккупированному Крыму

Силы обороны совместно с СБУ провели операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских оккупационных войск в Крыму.

Как говорится в материале Politico, Украина усложняет положение России у незаконно аннексированного Крыма благодаря последовательным и регулярным атакам по объектам на полуострове.

The Economist писал, что Украина постепенно побеждает Россию в битве за Крым. Бывший командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес отмечает, что Россия рассматривает Крым как "непотопляемый авианосец" и за время оккупации вложила значительные ресурсы в развитие там военной инфраструктуры. Теперь вся она находится под угрозой.

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