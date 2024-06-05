По словам спикера Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, у России нет другой логистической альтернативы Крымскому мосту, который также находится под угрозой уничтожения украинскими военными.

Приближается ли очередь Крымского моста на уничтожение

Помните, у них там когда-то в инфопространстве был проект подземного тоннеля из России в Крым. Я думаю, как раз подходящий момент начать его строить, потому что других более или менее безопасных способов добраться до Крыма, пожалуй, у них не останется, - спрогнозировал Плетенчук. Поделиться

Он отметил, что после целой серии ударов украинских военных морская и паромная логистика российских окупантов фактически перестали работать.

Плетенчук отметил, что Россия также не успела достроить железнодорожное сообщение вдоль северного побережья Азовского моря на оккупированных территориях юга Украины.

Спикер Сил обороны юга подчеркнул, что по поводу удобного момента по уничтожению Крымского моста знает исключительно ограниченный круг лиц.

По его словам, подобные постройки достаточно сложны для их полного уничтожения.

Как армия РФ защищает Крымский мост от ракетных атак

Спикер Сил обороны юга в эфире телеканала "Эспрессо" отметил , что информация о попытках российских оккупантов защитить Крымский мост от ракетных атак Украины посредством размещения старых барж вполне соответствует реальности.

По его мнению, таким действиям российских окупантов может быть несколько объяснений.

В частности, размещение старых барж может сбивать ракеты с курса.

По данным партизанского движения "АТЕШ", враги выставляют старые баржи вдоль Керченского моста, чтобы оградить его от украинских безэкипажных морских катеров

По словам Плетенчука в эфире телеканала "Эспрессо", до этого оккупационная армия РФ держала в районе Крымского моста более 10 единиц корабельно-катерного состава, однако оккупанты боятся потерять его из-за ударов украинских военных.

Они там всюду заборы лепят, заборы, что вдоль трассы, вдоль моста. То есть теоретически, конечно, они должны как-то влиять на маршрут дронов, потому что такую конструкцию можно уничтожить. Но для этого нужно потратить соответственно ту же дрон, и сколько та баржа будет тонуть, тоже непонятно. Поэтому – да, все эти меры призваны компенсировать корабельно-катерную группировку вокруг моста, – объясняет Плетенчук. Поделиться

Он подчеркнул, что до этого незаконно построенный Россией Крымский мост охранялось не менее 10-14 единиц кораблей и катеров.

Возникает закономерный вопрос: "Если вы раньше вокруг моста держали более 10 единиц корабельно-катерного состава, то что изменилось и почему вы теперь там держите ноль?". Пожалуй, как-то там надо из воды защищать. Это ведь не потому, что передумали, тактику изменили. Нет. Потому что не могут выйти в море, но компенсировать это, конечно, нужно. И вот они компенсируют таким образом, - подчеркнул спикер Сил обороны Юга. Поделиться

Он отметил, что преступная армия РФ пытается усилить защиту моста с воздуха и посредством соответствующих ограждений.

Что касается боновых, баржевых ограждений, то здесь может быть несколько целей. Очень теоретически – они могли бы размещать на них средства, которые могли бы озадачить ракету, – предполагает Плетенчук. Поделиться

Он объяснил, что есть определенные системы наведения, в частности советского времени, которые могут воспринимать такие заграждения за мост, когда находятся на подлете к нему.

По его словам, из-за опасений вывести в морскую акваторию корабельно-катерный состав, у противника сложилась неоднозначная ситуация.

У них такая ситуация получается интересная, когда и так плохо, и так плохо. И в море вывести корабли означает, что можно их потерять, и на базе их держать – получается, что применения нет, – отмечает спикер Сил обороны юга. Поделиться