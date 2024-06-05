По словам спикера Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, у России нет другой логистической альтернативы Крымскому мосту, который также находится под угрозой уничтожения украинскими военными.
Главные тезисы
- Спикер Сил обороны юга поднимает вопрос о возможном уничтожении Крымского моста и отсутствии других логистических альтернатив у России.
- Российские оккупанты размещают старые баржи вокруг моста для защиты от ракетных атак, но такие меры вызывают сомнения в их эффективности.
- Появление альтернатив, таких как подземный тоннель из России в Крым, может изменить ситуацию в будущем.
- Россия принимает меры по компенсации из-за невозможности выведения корабельно-катерного состава в море, но аналитики сомневаются в их эффективности.
- Защитные меры вокруг Крымского моста вызывают неопределенность из-за опасений потери кораблей и неэффективной логистики.
Приближается ли очередь Крымского моста на уничтожение
Он отметил, что после целой серии ударов украинских военных морская и паромная логистика российских окупантов фактически перестали работать.
Плетенчук отметил, что Россия также не успела достроить железнодорожное сообщение вдоль северного побережья Азовского моря на оккупированных территориях юга Украины.
Спикер Сил обороны юга подчеркнул, что по поводу удобного момента по уничтожению Крымского моста знает исключительно ограниченный круг лиц.
По его словам, подобные постройки достаточно сложны для их полного уничтожения.
Как армия РФ защищает Крымский мост от ракетных атак
Спикер Сил обороны юга в эфире телеканала "Эспрессо" отметил , что информация о попытках российских оккупантов защитить Крымский мост от ракетных атак Украины посредством размещения старых барж вполне соответствует реальности.
По его мнению, таким действиям российских окупантов может быть несколько объяснений.
В частности, размещение старых барж может сбивать ракеты с курса.
По данным партизанского движения "АТЕШ", враги выставляют старые баржи вдоль Керченского моста, чтобы оградить его от украинских безэкипажных морских катеров
По словам Плетенчука в эфире телеканала "Эспрессо", до этого оккупационная армия РФ держала в районе Крымского моста более 10 единиц корабельно-катерного состава, однако оккупанты боятся потерять его из-за ударов украинских военных.
Он подчеркнул, что до этого незаконно построенный Россией Крымский мост охранялось не менее 10-14 единиц кораблей и катеров.
Он отметил, что преступная армия РФ пытается усилить защиту моста с воздуха и посредством соответствующих ограждений.
Он объяснил, что есть определенные системы наведения, в частности советского времени, которые могут воспринимать такие заграждения за мост, когда находятся на подлете к нему.
По его словам, из-за опасений вывести в морскую акваторию корабельно-катерный состав, у противника сложилась неоднозначная ситуация.
У них такая ситуация получается интересная, когда и так плохо, и так плохо. И в море вывести корабли означает, что можно их потерять, и на базе их держать – выходит, что применения нет
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