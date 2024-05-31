Россия больше не может обеспечить качественную защиту Крымского моста
Категория
Украина
Дата публикации

Россия больше не может обеспечить качественную защиту Крымского моста

Крымский мост
Читати українською
Источник:  Liga.net

Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук поделился важными данными о ситуации в оккупированном россиянами украинском Крыму. Как оказалось, Крымский мост вообще не защищен кораблями и катерами РФ.

Крымский мост сейчас максимально уязвим

Что важно понимать, еще недавно в Керченском проливе патрулировали 10-14 катеров и кораблей российских оккупантов, а теперь — ноль.

Как утверждает Дмитрий Плетенчук, российские захватчики начали активно использовать боновые заграждения и баржи рядом с Крымским мостом, а также подключили воздушную компоненту.

Он также добавил, что оккупанты вынуждены усиливать пассивные меры безопасности (баржи и боновые заграждения), а также совершенствовать воздушную компоненту (самолеты и вертолеты).

Также боновые заграждения применяются для попыток защитить до сих пор остающиеся в портах корабли: заграждения захватчики ставят как в пункте базирования Новороссийск в РФ, так и в оккупированном Крыму, а также вокруг Крымского моста, — объяснил спикер Военно-морских сил.

Россия наносит ущерб собственному судоходству

Стоит обратить внимание на то, что российские боновые заграждения — это попытка защититься от украинских надводных дронов, однако они также стали препятствием для судоходства россиян.

Кроме того, Дмитрий Плетенчук прокомментировал новую тактику российских захватчиков — размещение барж и угловых отражателей рядом с Крымским мостом.

То есть создается конструкция в отдалении от моста, которая может напоминать средствам поражения (ракетам — ред.), непосредственно, этот объект для поражения. Расчет на то, что средства, которые будут использоваться, могут навеститься именно на эти конструкции. Также она может быть и щитом от дроновых атак, — объяснил спикер ВМС Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сможет ли РФ защитить Крымский мост от ATACMS — ответ эксперта
Поврежденный Крымский мост
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Россия больше не использует Крымский мост для военной логистики — объяснение ВСУ
Крымский мост
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кремль приказал армии РФ быстро захватить два города Украины — аналитики
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?