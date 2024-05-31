Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук поделился важными данными о ситуации в оккупированном россиянами украинском Крыму. Как оказалось, Крымский мост вообще не защищен кораблями и катерами РФ.
Крымский мост сейчас максимально уязвим
Что важно понимать, еще недавно в Керченском проливе патрулировали 10-14 катеров и кораблей российских оккупантов, а теперь — ноль.
Как утверждает Дмитрий Плетенчук, российские захватчики начали активно использовать боновые заграждения и баржи рядом с Крымским мостом, а также подключили воздушную компоненту.
Он также добавил, что оккупанты вынуждены усиливать пассивные меры безопасности (баржи и боновые заграждения), а также совершенствовать воздушную компоненту (самолеты и вертолеты).
Россия наносит ущерб собственному судоходству
Стоит обратить внимание на то, что российские боновые заграждения — это попытка защититься от украинских надводных дронов, однако они также стали препятствием для судоходства россиян.
Кроме того, Дмитрий Плетенчук прокомментировал новую тактику российских захватчиков — размещение барж и угловых отражателей рядом с Крымским мостом.
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