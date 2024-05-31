Росія більше не може забезпечити якісний захист Кримського мосту
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія більше не може забезпечити якісний захист Кримського мосту

Кримський міст
Джерело:  Liga.net

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук поділився важливими даними про ситуацію в окупованому росіянами українському Криму. Як виявилося, наразі Кримський міст взагалі не захищений кораблями та катерами РФ.

Кримський міст наразі максимально вразливий

Що важливо розуміти, ще нещодавно у Керченській протоці патрулювали 10-14 катерів та кораблів російських окупантів, а тепер — нуль.

Як стверджує Дмитро Плетенчук, російські загарбники почали активно використовувати бонові загородження та баржі поряд з Кримським мостом, а також долучили повітряну компоненту.

Він також додав, що окупанти змушені посилювати пасивні заходи безпеки (баржі й бонові загородження), а також удосконалювати повітряну компоненту (літаки та гелікоптери).

Також бонові загородження застосовуються для спроб захистити кораблі, які досі залишаються у портах: загородження загарбники ставлять як у пункті базування Новоросійськ у РФ, так і в окупованому Криму, а також навколо Кримського мосту, — пояснив речник Військово-морських сил.

Росія завдає шкоди власному судноплавству

Варто звернути увагу на те, що російські бонові загородження — це спроба захиститися від українських надводних дронів, однак вони також стали перешкодою для судноплавства росіян.

Окрім того, Дмитро Плетенчук прокоментував тактику російських загарбників щодо розміщення барж та кутових відбивачів поряд з Кримським мостом.

Тобто створюється конструкція на віддаленні від мосту, яка може нагадувати засобам ураження (ракетам — ред.), безпосередньо, цей об'єкт для ураження. Розрахунок на те, що ті засоби, які будуть використовуватися, можуть навестися саме на ці конструкції. Так само вона може бути й щитом від дронових атак, — пояснив спікер ВМС України.

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