Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук поділився важливими даними про ситуацію в окупованому росіянами українському Криму. Як виявилося, наразі Кримський міст взагалі не захищений кораблями та катерами РФ.

Кримський міст наразі максимально вразливий

Що важливо розуміти, ще нещодавно у Керченській протоці патрулювали 10-14 катерів та кораблів російських окупантів, а тепер — нуль.

Як стверджує Дмитро Плетенчук, російські загарбники почали активно використовувати бонові загородження та баржі поряд з Кримським мостом, а також долучили повітряну компоненту.

Він також додав, що окупанти змушені посилювати пасивні заходи безпеки (баржі й бонові загородження), а також удосконалювати повітряну компоненту (літаки та гелікоптери).

Також бонові загородження застосовуються для спроб захистити кораблі, які досі залишаються у портах: загородження загарбники ставлять як у пункті базування Новоросійськ у РФ, так і в окупованому Криму, а також навколо Кримського мосту, — пояснив речник Військово-морських сил. Поширити

Росія завдає шкоди власному судноплавству

Варто звернути увагу на те, що російські бонові загородження — це спроба захиститися від українських надводних дронів, однак вони також стали перешкодою для судноплавства росіян.

Окрім того, Дмитро Плетенчук прокоментував тактику російських загарбників щодо розміщення барж та кутових відбивачів поряд з Кримським мостом.