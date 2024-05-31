Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук поділився важливими даними про ситуацію в окупованому росіянами українському Криму. Як виявилося, наразі Кримський міст взагалі не захищений кораблями та катерами РФ.
Кримський міст наразі максимально вразливий
Що важливо розуміти, ще нещодавно у Керченській протоці патрулювали 10-14 катерів та кораблів російських окупантів, а тепер — нуль.
Як стверджує Дмитро Плетенчук, російські загарбники почали активно використовувати бонові загородження та баржі поряд з Кримським мостом, а також долучили повітряну компоненту.
Він також додав, що окупанти змушені посилювати пасивні заходи безпеки (баржі й бонові загородження), а також удосконалювати повітряну компоненту (літаки та гелікоптери).
Росія завдає шкоди власному судноплавству
Варто звернути увагу на те, що російські бонові загородження — це спроба захиститися від українських надводних дронів, однак вони також стали перешкодою для судноплавства росіян.
Окрім того, Дмитро Плетенчук прокоментував тактику російських загарбників щодо розміщення барж та кутових відбивачів поряд з Кримським мостом.
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