В Керчи раздавались взрывы вблизи Крымского моста — видео
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В Керчи раздавались взрывы вблизи Крымского моста — видео

Керченский мост
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Источник:  online.ua

В ночь на 30 мая местные жители слышали взрывы в Керчи, Крымский мост перекрывали для движения транспорта. Впоследствии оккупанты сообщили о повреждении двух паромов.

В ночь на 30 мая раздавались взрывы в Керчи

Около часа ночи в Керчи было очень громко — в пабликах оккупированного полуострова жаловались жители города.

Они слышали около 20 взрывов вблизи Крымского моста и сомневались, что сооружение вообще уцелело.

Сейчас в городе очень шумно. Было слышно 6-7 взрывов примерно одной силы. Немного дрожали окна в доме, — написал житель Керчи.

Также оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост, однако в 1:30 сообщили о возобновлении движения транспорта.

В 2:51 советник главы Крыма Крючков написал о якобы повреждении в результате ракетной атаки двух паромов — автомобильного и железнодорожного.

Утром Минобороны России отрапортовало о якобы уничтожении 8 ракет ATACMS над акваторией Азовского моря, 8 дронов и 2 морских БпЛА над Черным морем.

Telegram-канал "Николаевский Ваньок", сотрудничающий с Силами обороны Украины, отметил, что "прилеты" в районе Керченского моста были

На аэродроме "Саки" базируется 43-й истребительный авиационный полк армии РФ

Во временно оккупированном Крыму 25 мая снова слышны взрывы — в частности, в Евпатории, а над Новофедоровкой, где расположен аэродром российских войск "Саки".

По информации местных телеграмм-каналов, после взрывов в районе аэродрома поднялся дым.

В то же время в сети сообщают, что взрывы в Новофедоровке могут быть связаны с бытовым пожаром. Есть информация, что вблизи Евпатории горят частные здания, а взрывы от газовых баллонов.

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