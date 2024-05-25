Во временно оккупированном Крыму снова слышны взрывы - в частности, в Евпатории, а над Новофедоровкой, где расположен аэродром российских войск "Саки", поднимается дым.
На аэродроме "Саки" базируется 43-й истребительный авиационный полк армии РФ
По информации местных телеграмм-каналов после взрывов в районе аэродрома поднялся дым.
В то же время в сети сообщают, что взрывы в Новофедоровке могут быть связаны с бытовым пожаром. Есть информация, что вблизи Евпатории горят частные здания, а взрывы от газовых баллонов.
Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко обнародовал видео с места пожара и отметил, что на аэродроме Саки находятся бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.
Часть трассы "Саки - Евпатория" перекрыли из-за пожара.
В Крыму был поражен узел связи российских окупантов
24 мая в оккупированном Крыму раздавались взрывы на фоне новой мощной атаки украинских сил. В результате был поражен важный узел связи оккупантов.
В результате многочисленных ударов россияне приступили к эвакуации своих военнослужащих с Джанкой и активному восстановлению аэродромов в глубине полуострова.
Как отметили партизаны АТЕШ, российские войска начали эвакуацию части своего личного состава из Джанкоя.
Действия окупантов свидетельствуют о стремлении рассредоточить свои войска и технику в Крыму накануне новых успешных атак ВСУ.
Также движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ разведало местонахождение радиолокационных станций армии РФ в оккупированном Джанкое.
Возле РЛС можно увидеть и вагоны, которые являются местом расположения личного состава, и скорее всего небольшой ремонтной базы для перечисленных РЛС.
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