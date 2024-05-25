У Криму прогриміли вибухи поблизу аеродрому Саки — відео
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У Криму прогриміли вибухи поблизу аеродрому Саки — відео

Аеродром Саки
Джерело:  online.ua

У тимчасово окупованому Криму знову чути вибухи - зокрема, у Євпаторії, а над Новофедорівкою, де розташований аеродром російських військ "Саки", піднімається дим.

На аеродромі “Саки” базується 43-й винищувальний авіаційний полк армії РФ

За інформацією місцевих телеграм—каналів після вибухів у районі аеродрому здійнявся дим.

Водночас у мережі повідомляють, що вибухи у Новофедорівці можуть бути пов'язані з побутовою пожежею. Є інформація, що поблизу Євпаторії палають приватні будівлі, а вибухи — від газових балонів.

Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив відео з місця пожежі та зазначив, що на аеродромі “Саки“ знаходяться бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

Частину траси "Саки — Євпаторія" перекрили через пожежу.

У Криму було вражено вузол зв'язку російських окупантів

24 травня в окупованому Криму лунали вибухи на тлі нової потужної атаки українських сил. Внаслідок цього було уражено важливий вузол звʼязку окупантів.

В результаті численних ударів росіяни розпочали евакуацію своїх військовослужбовців з Джанкою та активне відновлення аеродромів у глибині півострова.

Як зазначили партизани “АТЕШ”, що російські війська розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкоя.

Дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська та техніку у Криму напередодні нових успішних атак ЗСУ.

Також рух кримськотатарського опору АТЕШ розвідав місцезнаходження радіолокаційних станцій армії РФ у окупованому Джанкої.

Біля РЛС ми можна побачити й вагони, які є місцем розташування особового складу, і швидше за все, невеликої ремонтної бази для перерахованих РЛС.

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