У тимчасово окупованому Криму знову чути вибухи - зокрема, у Євпаторії, а над Новофедорівкою, де розташований аеродром російських військ "Саки", піднімається дим.

На аеродромі “Саки” базується 43-й винищувальний авіаційний полк армії РФ

За інформацією місцевих телеграм—каналів після вибухів у районі аеродрому здійнявся дим.

Водночас у мережі повідомляють, що вибухи у Новофедорівці можуть бути пов'язані з побутовою пожежею. Є інформація, що поблизу Євпаторії палають приватні будівлі, а вибухи — від газових балонів.

Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив відео з місця пожежі та зазначив, що на аеродромі “Саки“ знаходяться бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

Частину траси "Саки — Євпаторія" перекрили через пожежу.

У Криму було вражено вузол зв'язку російських окупантів

24 травня в окупованому Криму лунали вибухи на тлі нової потужної атаки українських сил. Внаслідок цього було уражено важливий вузол звʼязку окупантів.

В результаті численних ударів росіяни розпочали евакуацію своїх військовослужбовців з Джанкою та активне відновлення аеродромів у глибині півострова.

Як зазначили партизани “АТЕШ”, що російські війська розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкоя.

Дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська та техніку у Криму напередодні нових успішних атак ЗСУ.

Також рух кримськотатарського опору АТЕШ розвідав місцезнаходження радіолокаційних станцій армії РФ у окупованому Джанкої.