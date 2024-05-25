У тимчасово окупованому Криму знову чути вибухи - зокрема, у Євпаторії, а над Новофедорівкою, де розташований аеродром російських військ "Саки", піднімається дим.
На аеродромі “Саки” базується 43-й винищувальний авіаційний полк армії РФ
За інформацією місцевих телеграм—каналів після вибухів у районі аеродрому здійнявся дим.
Водночас у мережі повідомляють, що вибухи у Новофедорівці можуть бути пов'язані з побутовою пожежею. Є інформація, що поблизу Євпаторії палають приватні будівлі, а вибухи — від газових балонів.
Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив відео з місця пожежі та зазначив, що на аеродромі “Саки“ знаходяться бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.
Частину траси "Саки — Євпаторія" перекрили через пожежу.
У Криму було вражено вузол зв'язку російських окупантів
24 травня в окупованому Криму лунали вибухи на тлі нової потужної атаки українських сил. Внаслідок цього було уражено важливий вузол звʼязку окупантів.
В результаті численних ударів росіяни розпочали евакуацію своїх військовослужбовців з Джанкою та активне відновлення аеродромів у глибині півострова.
Як зазначили партизани “АТЕШ”, що російські війська розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкоя.
Дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська та техніку у Криму напередодні нових успішних атак ЗСУ.
Також рух кримськотатарського опору АТЕШ розвідав місцезнаходження радіолокаційних станцій армії РФ у окупованому Джанкої.
Біля РЛС ми можна побачити й вагони, які є місцем розташування особового складу, і швидше за все, невеликої ремонтної бази для перерахованих РЛС.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-