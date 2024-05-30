У Керчі лунали вибухи поблизу Кримського мосту — відео
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У Керчі лунали вибухи поблизу Кримського мосту — відео

Кримський міст
Джерело:  online.ua

У ніч проти 30 травня місцеві жителі чули вибухи в Керчі, Кримський міст перекривали для руху транспорту. Згодом окупанти повідомили про пошкодження двох поромів.

У ніч на 30 травня лунали вибухи у Керчі

Близько першої ночі у Керчі було дуже гучно — у пабліках окупованого півострова скаржилися мешканці міста.

Вони чули загалом близько 20 вибухів поблизу Кримського мосту та сумнівалися, що споруда взагалі уціліла.

Зараз у місті дуже гучно. Було чути 6-7 вибухів приблизно однієї сили. Трішки тремтіли вікна у будинку, — написав житель Керчі.

Також окупанти вчергове перекрили Кримський міст, проте о 1:30 повідомили про відновлення руху транспорту.

О 2:51 “радник голови Криму” Крючков написав про нібито пошкодження внаслідок ракетної атаки двох поромів — автомобільного і залізничного.

Вранці Міноборони Росії відрапортувало про буцімто знищення 8 ракет ATACMS над акваторією Азовського моря, 8 дронів та 2 морських БпЛА над Чорним морем.

Telegram-канал “Миколаївський Ваньок”, який співпрацює з Силами оборони України, зазначив, що “прильоти” у районі Керченського мосту були

На аеродромі “Саки” базується 43-й винищувальний авіаційний полк армії РФ

У тимчасово окупованому Криму 25 травня знову чути вибухи - зокрема, у Євпаторії, а над Новофедорівкою, де розташований аеродром російських військ "Саки".

За інформацією місцевих телеграм-каналів після вибухів у районі аеродрому здійнявся дим.

Водночас у мережі повідомляють, що вибухи у Новофедорівці можуть бути пов'язані з побутовою пожежею. Є інформація, що поблизу Євпаторії палають приватні будівлі, а вибухи — від газових балонів.

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