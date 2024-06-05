За словами речника Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, Росія не має іншої логістичної альтернативи Кримському мосту, який також наразі перебуває під загрозою знищення українськими військовими.

Чи наближається черга Кримського мосту на знищення

Пам'ятаєте, у них там колись в інфопросторі був проєкт підземного тунелю з Росії до Криму. Я думаю, якраз слушний момент почати його будувати, тому що інших більш-менш безпечних способів дістатися до Криму, мабуть, у них не залишиться, - спрогнозував Плетенчук. Поширити

Він зазначив, що після цілої серії ударів українських військових морська та паромна логістика російських окупантів фактично перестали працювати.

Плетенчук зазначив, що наразі Росія також не встигла добудувати залізничне сполучення вздовж північного узбережжя Азовського моря на окупованих територіях півдня України.

Речник Сил оборони півдня підкреслив, що стосовно слушного моменту щодо знищення Кримського мосту знає виключно обмежене коло осіб.

За його словами, подібні споруди доволі складні для їх повного знищення.

Як армія РФ захищає Кримський міст від ракетних атак

Речник Сил оборони півдня в ефірі телеканалу “Еспресо” зазначив, що інформація про спроби російських окупантів захистити Кримський міст від ракетних атак України за допомогою розміщення старих барж цілком відповідає реальності.

На його думку, таким діям російських окупантів може бути декілька пояснень.

Зокрема, розміщення старих барж може збивати ракети з курсу.

За даними партизанського руху "АТЕШ", вороги виставляють старі баржі вздовж Керченського мосту, щоб захистити його від українських безекіпажних морських катерів

За словами Плетенчука в ефірі телеканалу “Еспресо”, до цього окупаційна армія РФ тримала в районі Кримського мосту понад 10 одиниць корабельно-катерного складу, однак наразі окупанти бояться втратити його через удари українських військових.

Вони там усюди забори ліплять, паркани, що вздовж траси, що вздовж мосту. Тобто теоретично, звісно, вони мають якось впливати на маршрут дронів, тому що таку конструкцію знищити можна. Але для цього потрібно витратити відповідно той самий дрон, і скільки та баржа буде тонути, теж незрозуміло. Тому - так, всі ці заходи покликані компенсувати корабельно-катерне угрупування навколо мосту, - пояснює Плетенчук. Поширити

Він підкреслив, що до цього незаконно збудований Росією Кримський міст охороняли не менше 10-14 одиниць кораблів та катерів.

Виникає закономірне питання: "Якщо ви раніше навколо мосту тримали більш як 10 одиниць корабельно-катерного складу, то що змінилося, й чому ви тепер там тримаєте нуль?". Мабуть, якось треба там з води захищати. Це ж не тому, що передумали, тактику змінили. Ні. Тому що не можуть вийти в море, але компенсувати це, звісно, треба. І от вони компенсують у такий спосіб, - підкреслив речник Сил оборони Півдня. Поширити

Він зазначив, що злочинна армія РФ намагається посилити захист мосту з повітря та за допомогою відповідних загороджень.

Що стосується бонових, баржевих загороджень, то тут може бути кілька цілей. Дуже теоретично - вони могли б розміщувати на них засоби, які могли б спантеличити ракету, - припускає Плетенчук. Поширити

Він пояснив, що є певні системи наведення, зокрема, радянського часу, які можуть сприймати такі загородження за міст, коли знаходяться на підльоті до нього.

За його словами, через побоювання вивести у морську акваторію корабельно-катерний склад, у противника склалася неоднозначна ситуація.

У них така ситуація виходить цікава, коли й так погано, і так погано. І в море вивести кораблі означає, що можна їх втратити, і на базі їх тримати - виходить, що застосування немає, - наголошує речник Сил оборони півдня. Поширити