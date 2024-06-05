За словами речника Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, Росія не має іншої логістичної альтернативи Кримському мосту, який також наразі перебуває під загрозою знищення українськими військовими.
Головні тези:
- Росія не має логістичних альтернатив Кримському мосту, який перебуває під загрозою знищення українськими військовими.
- Старі баржі розміщуються російськими окупантами на захист Кримського мосту від ракетних атак України.
- Окупаційна армія РФ змушена компенсувати відсутність корабельно-катерного складу навколо мосту шляхом встановлення баржевих загороджень.
- Захисні заходи, які застосовує Росія, викликають неоднозначність через неможливість виведення корабельно-катерного складу у море на тлі загрози втрати, що провокує бездіяльність кораблів на базі.
- Поява тунелю від Росії до Криму та інші способи логістичного підходу можуть стати альтернативою Кримському мосту у майбутньому.
Чи наближається черга Кримського мосту на знищення
Він зазначив, що після цілої серії ударів українських військових морська та паромна логістика російських окупантів фактично перестали працювати.
Плетенчук зазначив, що наразі Росія також не встигла добудувати залізничне сполучення вздовж північного узбережжя Азовського моря на окупованих територіях півдня України.
Речник Сил оборони півдня підкреслив, що стосовно слушного моменту щодо знищення Кримського мосту знає виключно обмежене коло осіб.
За його словами, подібні споруди доволі складні для їх повного знищення.
Як армія РФ захищає Кримський міст від ракетних атак
Речник Сил оборони півдня в ефірі телеканалу “Еспресо” зазначив, що інформація про спроби російських окупантів захистити Кримський міст від ракетних атак України за допомогою розміщення старих барж цілком відповідає реальності.
На його думку, таким діям російських окупантів може бути декілька пояснень.
Зокрема, розміщення старих барж може збивати ракети з курсу.
За даними партизанського руху "АТЕШ", вороги виставляють старі баржі вздовж Керченського мосту, щоб захистити його від українських безекіпажних морських катерів
За словами Плетенчука в ефірі телеканалу “Еспресо”, до цього окупаційна армія РФ тримала в районі Кримського мосту понад 10 одиниць корабельно-катерного складу, однак наразі окупанти бояться втратити його через удари українських військових.
Він підкреслив, що до цього незаконно збудований Росією Кримський міст охороняли не менше 10-14 одиниць кораблів та катерів.
Він зазначив, що злочинна армія РФ намагається посилити захист мосту з повітря та за допомогою відповідних загороджень.
Він пояснив, що є певні системи наведення, зокрема, радянського часу, які можуть сприймати такі загородження за міст, коли знаходяться на підльоті до нього.
За його словами, через побоювання вивести у морську акваторію корабельно-катерний склад, у противника склалася неоднозначна ситуація.
У них така ситуація виходить цікава, коли й так погано, і так погано. І в море вивести кораблі означає, що можна їх втратити, і на базі їх тримати - виходить, що застосування немає
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