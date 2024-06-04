Росія готується до ударів України по Кримському мосту — АТЕШ
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія готується до ударів України по Кримському мосту — АТЕШ

Кримський міст
Джерело:  АТЕШ

Партизани руху АТЕШ фіксують підготовку армії РФ до ударів України по Кримському мосту.

Головні тези:

  • Партизани у Криму фіксують підготовку РФ до ударів на Кримському мосту.
  • Україна вперше завдала удару системою РСЗВ HIMARS по російській території.
  • США надали дозвіл Україні на атаки по Росії для захисту Харкова та Харківської області.
  • Супутникові знімки підтверджують успішний удар установкою РСЗВ HIMARS по російським об'єктам.
  • Аналіз вказує на зростання напруженості та можливе затягування військового конфлікту між Україною та Росією.

Армія РФ перекидає додаткові системи ППО у район Керчі

Російські окупанти виставили старі баржі вздовж Кримського мосту.

Терористи сподіваються захистити обʼєкт від атак українських безпілотників.

Також відомо, що росіяни перекидають додаткові системи ППО у район Керчі. Партизани з руху "Атеш" вже зафіксували їхню дислокацію.

Це свідчить про підготовку до неминучого удару з їхньої військової логістики. Баржа у порту "Кавказ" була лише підготовчим етапом. Очікуємо прожарювання. Наші агенти посилено працюють, щоби Крим став пасткою для рашистів, - йдеться у повідомленні.

Перший удар HIMARS по території РФ — зʼявилися супутникові знімки

Нещодавно Україна вперше завдала удару західними ракетами з установки РСЗВ HIMARS по російській території. Лише зараз стало відомо про наслідки цієї атаки.

Днями Сполучені Штати Америки дозволили Україні завдавати ударів по Росії своєю зброєю, хоча і по територіях поблизу Харківської області.

Сили оборони вже атакували цілі в Бєлгородській області РФ. 

У мережі опублікували супутниковий знімок з місця атаки. Як стверждується, на ньому видно "згорілі пускові установки та пошкоджений командний пункт російської системи ППО С-300/400 після українського удару минулими вихідними".

Це був один із перших ударів західними ракетами для установки РСЗВ HIMARS по російській території — після того, як адміністрація президента США Джо Байдена негласно дала Україні дозвіл завдавати таких ударів для захисту Харкова та Харківської області. 

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