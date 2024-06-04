Росія готується до ударів України по Кримському мосту — АТЕШ

Партизани руху АТЕШ фіксують підготовку армії РФ до ударів України по Кримському мосту.
Головні тези:
- Партизани у Криму фіксують підготовку РФ до ударів на Кримському мосту.
- Україна вперше завдала удару системою РСЗВ HIMARS по російській території.
- США надали дозвіл Україні на атаки по Росії для захисту Харкова та Харківської області.
- Супутникові знімки підтверджують успішний удар установкою РСЗВ HIMARS по російським об'єктам.
- Аналіз вказує на зростання напруженості та можливе затягування військового конфлікту між Україною та Росією.
Армія РФ перекидає додаткові системи ППО у район Керчі
Російські окупанти виставили старі баржі вздовж Кримського мосту.
Терористи сподіваються захистити обʼєкт від атак українських безпілотників.
Також відомо, що росіяни перекидають додаткові системи ППО у район Керчі. Партизани з руху "Атеш" вже зафіксували їхню дислокацію.
Перший удар HIMARS по території РФ — зʼявилися супутникові знімки
Нещодавно Україна вперше завдала удару західними ракетами з установки РСЗВ HIMARS по російській території. Лише зараз стало відомо про наслідки цієї атаки.
Днями Сполучені Штати Америки дозволили Україні завдавати ударів по Росії своєю зброєю, хоча і по територіях поблизу Харківської області.
Сили оборони вже атакували цілі в Бєлгородській області РФ.
У мережі опублікували супутниковий знімок з місця атаки. Як стверждується, на ньому видно "згорілі пускові установки та пошкоджений командний пункт російської системи ППО С-300/400 після українського удару минулими вихідними".
Це був один із перших ударів західними ракетами для установки РСЗВ HIMARS по російській території — після того, як адміністрація президента США Джо Байдена негласно дала Україні дозвіл завдавати таких ударів для захисту Харкова та Харківської області.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-