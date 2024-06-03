АТЕШ розвідав військову базу солдатів РФ в Криму. Що вдалося виявити

Партизани зафіксували значну активність російської військової бази у Роздольному Перекопського району окупованого Криму.
Що виявили партизани під час нової розвідки у Криму
Агенти руху інформують про активне перекидання військової техніки на цю базу. Там знаходиться дислокований підрозділ третього радіотехнічного полку ППО військової частини 85683.
Також партизани опублікували координати цієї військової бази окупантів: 45.46413, 33.28379.
Яка ситуація в Криму
Росіяни розпочали евакуацію своїх військовослужбовців з Джанкою та активне відновлення аеродромів у глибині півострова.
Як зазначають партизани, із різних підрозділів ЗС РФ повідомляють, що російські війська розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкою.
Одночасно з цим активними темпами розпочато відновлення та, ймовірно, модернізацію аеродромів у глибині Криму, таких як Кіровське (в районі Феодосії) та Багерове (в районі Керчі).
Рух підкреслює, що дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська та техніку у Криму напередодні нових успішних атак ЗСУ.
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