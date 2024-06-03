АТЕШ розвідав військову базу солдатів РФ в Криму. Що вдалося виявити

Що виявили партизани під час нової розвідки у Криму

Агенти руху інформують про активне перекидання військової техніки на цю базу. Там знаходиться дислокований підрозділ третього радіотехнічного полку ППО військової частини 85683.

Крім того, спостерігається збільшення чисельності особового складу, що свідчить про підготовку до посилення військової присутності, — йдеться у повідомленні. Поширити

Також партизани опублікували координати цієї військової бази окупантів: 45.46413, 33.28379.

Яка ситуація в Криму

Росіяни розпочали евакуацію своїх військовослужбовців з Джанкою та активне відновлення аеродромів у глибині півострова.

Як зазначають партизани, із різних підрозділів ЗС РФ повідомляють, що російські війська розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкою.

Одночасно з цим активними темпами розпочато відновлення та, ймовірно, модернізацію аеродромів у глибині Криму, таких як Кіровське (в районі Феодосії) та Багерове (в районі Керчі).

Однак, незважаючи на всі зусилля, вони не зможуть незабаром збудувати закриті укриття для своїх літаків. Причина полягає у складних технологічних процесах, високій вартості будівництва та значних часових витратах. Поширити

Рух підкреслює, що дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська та техніку у Криму напередодні нових успішних атак ЗСУ.