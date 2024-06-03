РФ залишила десятки потенційних морських цілей для ударів ЗСУ у Криму — Forbes

За 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму Україна потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів— цілу третину флоту.
Що відомо про морські цілі для ударів ЗСУ у Криму
Як пише Forbes, стурбовані втратами, російські військово-морські командири наказали вцілілим суднам відступити і передислокуватися до нібито безпечніших портів на півдні Росії. Однак загарбники залишили у берегів окупованого півострова десятки менших тральщиків, десантних і патрульних катерів — робочих конячок щоденних операцій навколо Криму. Тепер ЗСУ звернули свою смертоносну увагу на ці менші цілі.
Остання атака була, мабуть, найдорожчою для того, що залишилось від Чорноморського флоту у Криму. Рано вранці 30 травня морські ударні сили ГУР скерували свої безпілотні катери "Магура V5" до бухти Вузька на заході півострова.
Внаслідок цієї атаки два катери КС-701 потонули та ще два — були пошкоджені. Як зазначається, це п’ята частина із близько 20 КС-701. Примітно, що в той самий день ЗСУ пошкодили два російські пороми, основною місією яких є перевезення вантажів через Керченську протоку до східного Криму.
Хоча знищені КС-701 не мають важкого озброєння, вони все ж корисні, оскільки використовувались для матеріально-технічного забезпечення та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова.
Журналісти описали КС-701 як водні фургони для доставки вантажів із півдня Росії до Криму. Вони не перевозять припаси, але доставляють їх останні кілька кілометрів до кінцевого пункту призначення.
Що відомо про удари по окупованому Криму
Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію по знищенню логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських окупаційних військ в Криму.
Як йдеться у матеріалі Politico, Україна ускладнює становище Росії в незаконно анексованого Криму завдяки послідовним та регулярним атакам по об'єктах на півострові.
The Economist писав, що Україна поступово перемагає Росію в битві за Крим. Колишній командувач американськими силами в Європі Бен Ходжес зауважує, що Росія розглядає Крим як "непотоплюваний авіаносець" і за час окупації вклала значні ресурси в розбудову там військової інфраструктури. Тепер вся вона під загрозою.
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