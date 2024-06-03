РФ залишила десятки потенційних морських цілей для ударів ЗСУ у Криму — Forbes

За 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму Україна потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів— цілу третину флоту.

Що відомо про морські цілі для ударів ЗСУ у Криму

Як пише Forbes, стурбовані втратами, російські військово-морські командири наказали вцілілим суднам відступити і передислокуватися до нібито безпечніших портів на півдні Росії. Однак загарбники залишили у берегів окупованого півострова десятки менших тральщиків, десантних і патрульних катерів — робочих конячок щоденних операцій навколо Криму. Тепер ЗСУ звернули свою смертоносну увагу на ці менші цілі.

Остання атака була, мабуть, найдорожчою для того, що залишилось від Чорноморського флоту у Криму. Рано вранці 30 травня морські ударні сили ГУР скерували свої безпілотні катери "Магура V5" до бухти Вузька на заході півострова.

Російські літаки намагалися перехопити безпілотники, але принаймні кілька пройшли і досягли бухти. Налякані російські артилеристи відкрили вогонь, без розбору розпорошуючи трасуючі снаряди та не зупиняючи наліт, — пише видання. Поширити

Внаслідок цієї атаки два катери КС-701 потонули та ще два — були пошкоджені. Як зазначається, це п’ята частина із близько 20 КС-701. Примітно, що в той самий день ЗСУ пошкодили два російські пороми, основною місією яких є перевезення вантажів через Керченську протоку до східного Криму.

Хоча знищені КС-701 не мають важкого озброєння, вони все ж корисні, оскільки використовувались для матеріально-технічного забезпечення та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова.

Журналісти описали КС-701 як водні фургони для доставки вантажів із півдня Росії до Криму. Вони не перевозять припаси, але доставляють їх останні кілька кілометрів до кінцевого пункту призначення.

Тож у той час як українські крилаті ракети та ATACMS підривають основні лінії постачання до Криму — великі десантні кораблі, пороми, мости та залізниці — українські безпілотні катери полюють на судна доставки. Таким чином, українські сили скорочують логістику росіян у Криму з обох сторін, — підсумовує видання. Поширити

Що відомо про удари по окупованому Криму

Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію по знищенню логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських окупаційних військ в Криму.

Як йдеться у матеріалі Politico, Україна ускладнює становище Росії в незаконно анексованого Криму завдяки послідовним та регулярним атакам по об'єктах на півострові.

The Economist писав, що Україна поступово перемагає Росію в битві за Крим. Колишній командувач американськими силами в Європі Бен Ходжес зауважує, що Росія розглядає Крим як "непотоплюваний авіаносець" і за час окупації вклала значні ресурси в розбудову там військової інфраструктури. Тепер вся вона під загрозою.