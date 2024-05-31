Дрони СБУ уразили російську РЛС в Криму вартістю 100 млн дол — джерело

Дрони СБУ уразили в Криму коштовну РЛС армії РФ

За даними джерел, ворожу РЛС уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників української спецслужби.

Ця РЛС поблизу Армянську контролювала ділянку фронту у 380 км, забезпечуючи захист обʼєктів ворога на території Криму.

За даними джерела, після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували.

Що відомо про атаку на Крим у ніч з 29 на 30 травня

Внаслідок масованої атаки по Криму в ніч на 30 травня було уражено сім цілей, які мають відношення до Чорноморського флоту РФ.

Інформовані джерела кажуть про уражені ракетною атакою 4 катери, 2 пороми та лоцманський катер. Ці плавзасоби пошкоджено або знищено. 5 людей отримали поранення.

Крім лоцманського катера "Мрія", який затонув внаслідок ушкоджень через падіння уламків ракети, пошкодження отримали пором "Конро Трейдер" та пором "Авангард". Останній через пошкодження сів на мілину.

На поромі "Конро Трейдер" поранення отримав один із членів екіпажу Роман Стась, йому прямо зараз роблять операцію.