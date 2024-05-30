Лоцманський катер «Мрія» РФ затонув внаслідок ракетної атаки на Крим — джерела
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Лоцманський катер «Мрія» РФ затонув внаслідок ракетної атаки на Крим — джерела

Мрія
Джерело:  online.ua

На Керченській поромній переправі уламки збитої ракети пошкодили лоцманський катер "Мрія", який затонув.

“Мрія” затонула: у Криму знищено ще один катер

У ніч проти 30 травня внаслідок ракетної атаки на тимчасово окупований Крим ліквідовано ще один плавзасіб російських окупантів.

Про це пишуть джерела в росЗМІ.

Катер зазнав аварії та затонув. Члени екіпажу встигли залишити судно, вони не постраждали.

Лоцманський катер "Мрія": що відомо

28 жовтня 2021 року Азово-Чорноморська басейнова філія ФГУП "Росморпорт" придбала лоцманський катер "Мрія". Катер проекту 1459 року виготовлений у 1985 році на Ленінградському ССЗ "Пелла" і став 7 лоцманським судном філії.

Згідно з відкритими даними, катер "Мрія" є сталевим однопалубним судном з уступом у носі, одноярусною рульовою рубкою і з кормовим розташуванням дизельних двигунів.

Лоцманські катери даного проєкту можна експлуатувати у зимових умовах із товщиною битого льоду не більше 30 см.

У ГУР підтвердили знищення двох катерів типу "Тунець"

30 травня спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад держави-агресора Росії у тимчасово окупованому Криму.

За даними ГУР, з метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема — літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8. Також загарбники хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати.

Утім нічого не завадило спецпризначенцям ГУР МО України успішно виконати бойове завдання: внаслідок удару було знищено два катери Росії — за попередніми даними, швидкісних транспортно-десантних КС-701 "Тунец". Інформація оновлюється, — зазначили розвідники.

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ГУР
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