ГУР уразили російський катер КС-701 "Тунець" у Криму — джерела

У ніч проти 30 травня у тимчасово окупованому Криму лунали гучні вибухи. Співрозмовник online.ua у Силах безпеки та оборони повідомив, що це сталося внаслідок спецоперації ГУР.

Російський катер КС-701 "Тунець" у Криму уражено

Головне управління розвідки Міноборони України провело операцію з ураження катеру російських загарбників типу КС-701 "Тунець", заявляють джерела.

Катер «Тунець» є дизельним та має алюмінієвий корпус. Його призначення різниться залежно від модифікації. Катер можуть використовувати як для роз’їзних робіт, так і патрульних поїздок або відпочинку на воді.

Довжина «Тунця» сягає 8,8 м, ширина — 2,5 м, пасажиромісткість — до шести осіб. Такі катери здебільшого є у власності російських прикордонників та МНС.

У ніч на 30 травня лунали вибухи у Керчі

Близько першої ночі у Керчі було дуже гучно — у пабліках окупованого півострова скаржилися мешканці міста.

Вони чули загалом близько 20 вибухів поблизу Кримського мосту та сумнівалися, що споруда взагалі уціліла.

Зараз у місті дуже гучно. Було чути 6-7 вибухів приблизно однієї сили. Трішки тремтіли вікна у будинку, — написав житель Керчі.

Вранці Міноборони Росії відрапортувало про буцімто знищення 8 ракет ATACMS над акваторією Азовського моря, 8 дронів та 2 морських БпЛА над Чорним морем.

Telegram-канал “Миколаївський Ваньок”, який співпрацює з Силами оборони України, зазначив, що “прильоти” у районі Керченського мосту були.