ГУР поразили российский катер КС-701 "Тунец" в Крыму — источники
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Проиcшествия
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ГУР поразили российский катер КС-701 "Тунец" в Крыму — источники

Катер Тунец
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Источник:  online.ua

В ночь на 30 мая во временно оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы. Собеседник online.ua в Силах безопасности и обороны сообщил, что это произошло в результате спецоперации ГУР.

Российский катер КС-701 "Тунец" в Крыму поражен

Главное управление разведки Минобороны Украины провело операцию по поражению катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец", заявляют источники.

Катер «Тунец» дизельный и имеет алюминиевый корпус. Его предназначение различается в зависимости от модификации. Катер могут использовать как для разъездных работ, так и для патрульных поездок или отдыха на воде.

Длина «Тунца» достигает 8,8 м, ширина — 2,5 м, пассажировместимость — до шести человек. Такие катера в основном находятся в собственности российских пограничников и МЧС.

В ночь на 30 мая раздавались взрывы в Керчи

Около часа ночи в Керчи было очень громко — в пабликах оккупированного полуострова жаловались жители города.

Они слышали около 20 взрывов вблизи Крымского моста и сомневались, что сооружение вообще уцелело.

Сейчас в городе очень шумно. Было слышно 6-7 взрывов примерно одной силы. Немного дрожали окна в доме, — написал житель Керчи.

Утром Минобороны России отрапортовало о якобы уничтожении 8 ракет ATACMS над акваторией Азовского моря, 8 дронов и 2 морских БПЛА над Черным морем.

Telegram-канал "Николаевский Ванек", сотрудничающий с Силами обороны Украины, отметил, что "прилеты" в районе Керченского моста были.

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