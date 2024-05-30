ГУР поразили российский катер КС-701 "Тунец" в Крыму — источники

В ночь на 30 мая во временно оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы. Собеседник online.ua в Силах безопасности и обороны сообщил, что это произошло в результате спецоперации ГУР.
Российский катер КС-701 "Тунец" в Крыму поражен
Главное управление разведки Минобороны Украины провело операцию по поражению катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец", заявляют источники.
Катер «Тунец» дизельный и имеет алюминиевый корпус. Его предназначение различается в зависимости от модификации. Катер могут использовать как для разъездных работ, так и для патрульных поездок или отдыха на воде.
Длина «Тунца» достигает 8,8 м, ширина — 2,5 м, пассажировместимость — до шести человек. Такие катера в основном находятся в собственности российских пограничников и МЧС.
В ночь на 30 мая раздавались взрывы в Керчи
Около часа ночи в Керчи было очень громко — в пабликах оккупированного полуострова жаловались жители города.
Они слышали около 20 взрывов вблизи Крымского моста и сомневались, что сооружение вообще уцелело.
Сейчас в городе очень шумно. Было слышно 6-7 взрывов примерно одной силы. Немного дрожали окна в доме, — написал житель Керчи.
Утром Минобороны России отрапортовало о якобы уничтожении 8 ракет ATACMS над акваторией Азовского моря, 8 дронов и 2 морских БПЛА над Черным морем.
Telegram-канал "Николаевский Ванек", сотрудничающий с Силами обороны Украины, отметил, что "прилеты" в районе Керченского моста были.
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