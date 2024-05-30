ГУР підтвердили ліквідацію двох катерів РФ типу "Тунець" — відео

Головне управління розвідки (ГУР) офіційно підтвердило знищення двох російських катерів "Тунець" у Криму. Також з'явились кадри операції.
В ГУР підтвердили знищення двох катерів типу "Тунець"
За даними ГУР, з метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема — літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8. Також загарбники хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати.
Операція ГУР у Криму
Українські розвідники провели чергову успішну операцію у тимчасово окупованому Криму у ніч проти 30 травня. Джерела РБК-Україна в спецслужбах раніше повідомляли, що в Криму були вражені два катери російських окупантів. Ймовірно, це були катери на кшталт "Тунець".
Як зазначають в ГУР, лише з початку 2024 року спецпідрозділ "Group 13" за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже знищив російські:
ракетний корабель "Івановець";
великий десантний корабель "Цезар Куніков";
корвет "Сергій Котов";
швидкісний патрульний катер "Мангуст".
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