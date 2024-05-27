Атака дронів ГУР по загоризонтній РЛС у Орську. З'явилися супутникові фото наслідків
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Атака дронів ГУР по загоризонтній РЛС у Орську. З'явилися супутникові фото наслідків

дрон
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Джерело:  Радіо Свобода

Безпілотник ГУР 26 травня атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" в російському місті Орськ. Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 км до обʼєкта – встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе. 

ГУР дроном атакувало радіолокаційну станцію у російському Орську

На знімку за 27 травня видно, що на території РЛС з’явились темні плями, яких раніше не було — ймовірно, сліди пожежі внаслідок влучання БпЛА. 

ГУР дроном атакувало радіолокаційну станцію у російському Орську

Роздільна здатність фото не дозволяє оцінити ступінь можливого ураження російської станції, — йдеться у повідомленні.

Відповідно до даних відкритих джерел, радіолокаційна станція дальнього виявлення цілей "Воронеж М" є частиною російських стаціонарних надгоризонтних РЛС великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, як балістичних і крилатих ракет. Така РЛС має дальність виявлення цілей до 6 тисяч кілометрів.

Що відомо про атаку дрона ГУР на загоризонтну РЛС в Орську

Дрон Головного управління розвідки Міноборони України 26 травня атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" в російському Орську на території Оренбурзької області. Про це повідомляють джерела online.ua в ГУР.

Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до обʼєкту противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе, — зазначив співрозмовник нашого видання у спецслужбі.

До цього найбільш віддаленою ціллю атак українських БпЛА став об’єкт у місті Салават на території Башкортостану, на 140 км ближче до українського кордону, ніж РЛС в Орську.

Воронеж М" є складовою сімейства російських стаціонарних надгоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Дана РЛС працює в метровому діапазоні хвиль та має дальність виявлення цілей до 6 тис км, — пояснив співрозмовник з ГУР.

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