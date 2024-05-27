Атака дронів ГУР по загоризонтній РЛС у Орську. З'явилися супутникові фото наслідків

Безпілотник ГУР 26 травня атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" в російському місті Орськ. Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 км до обʼєкта – встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе.
ГУР дроном атакувало радіолокаційну станцію у російському Орську
На знімку за 27 травня видно, що на території РЛС з’явились темні плями, яких раніше не було — ймовірно, сліди пожежі внаслідок влучання БпЛА.
Відповідно до даних відкритих джерел, радіолокаційна станція дальнього виявлення цілей "Воронеж М" є частиною російських стаціонарних надгоризонтних РЛС великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, як балістичних і крилатих ракет. Така РЛС має дальність виявлення цілей до 6 тисяч кілометрів.
Що відомо про атаку дрона ГУР на загоризонтну РЛС в Орську
Дрон Головного управління розвідки Міноборони України 26 травня атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" в російському Орську на території Оренбурзької області. Про це повідомляють джерела online.ua в ГУР.
До цього найбільш віддаленою ціллю атак українських БпЛА став об’єкт у місті Салават на території Башкортостану, на 140 км ближче до українського кордону, ніж РЛС в Орську.
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