Атака дронов ГУР по загоризонтной РЛС в Орске. Появились спутниковые фото последствий
Категория
Мир
Дата публикации

Атака дронов ГУР по загоризонтной РЛС в Орске. Появились спутниковые фото последствий

дрон
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Источник:  Радио Свобода

Беспилотник ГУР 26 мая атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в российском городе Орск. Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 км до объекта – установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе.

ГУР дроном атаковало радиолокационную станцию в российском Орске

На снимке за 27 мая видно, что на территории РЛС появились темные пятна, которых раньше не было, вероятно, следы пожара в результате попадания БпЛА.

ГУР дроном атаковало радиолокационную станцию в российском Орске

Разрешение фото не позволяет оценить степень возможного поражения российской станции, — говорится в сообщении.

Согласно данным открытых источников, радиолокационная станция дальнего обнаружения целей "Воронеж М" является частью российских стационарных сверхгоризонтных РЛС большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, как баллистических и крылатых ракет. Такая РЛС имеет дальность для выявления целей до 6 тысяч километров.

Что известно об атаке дрона ГУР на загоризонтную РЛС в Орске

Дрон Главного управления разведки Минобороны Украины 26 мая атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в российском Орске на территории Оренбургской области. Об этом сообщают источники online.ua в ГУР.

Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе, — отметил собеседник нашего издания в спецслужбе.

До этого наиболее отдаленной целью атак украинских БПЛА стал объект в городе Салават на территории Башкортостана, на 140 км ближе к украинской границе, чем РЛС в Орске.

Воронеж М" является составной частью семейства российских стационарных сверхгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности баллистических и крылатых ракет. Данная РЛС работает в метровом диапазоне волн и имеет дальность обнаружения целей до 6 тыс км, — пояснил собеседник по ГУР.

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