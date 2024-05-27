Атака дронов ГУР по загоризонтной РЛС в Орске. Появились спутниковые фото последствий

Беспилотник ГУР 26 мая атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в российском городе Орск. Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 км до объекта – установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе.
ГУР дроном атаковало радиолокационную станцию в российском Орске
На снимке за 27 мая видно, что на территории РЛС появились темные пятна, которых раньше не было, вероятно, следы пожара в результате попадания БпЛА.
Согласно данным открытых источников, радиолокационная станция дальнего обнаружения целей "Воронеж М" является частью российских стационарных сверхгоризонтных РЛС большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, как баллистических и крылатых ракет. Такая РЛС имеет дальность для выявления целей до 6 тысяч километров.
Что известно об атаке дрона ГУР на загоризонтную РЛС в Орске
Дрон Главного управления разведки Минобороны Украины 26 мая атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в российском Орске на территории Оренбургской области. Об этом сообщают источники online.ua в ГУР.
До этого наиболее отдаленной целью атак украинских БПЛА стал объект в городе Салават на территории Башкортостана, на 140 км ближе к украинской границе, чем РЛС в Орске.
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