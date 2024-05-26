В России упал редкий иранский дрон Mohajer-6 с авиабомбами — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В России упал редкий иранский дрон Mohajer-6 с авиабомбами — видео

Иранский дрон
Читати українською
Источник:  Defense News

Армия РФ получила на вооружение иранский беспилотник Mohajer-6 еще в 2022 году, по состоянию на сегодняшний день было известно о потере двух таких беспилотников.

Иранский дрон приземлился в Курской области

Российские захватчики потеряли один из своих разведывательно ударных беспилотников типа Mohajer-6 номер ER-858, который РФ закупала в Иране. Об этом сообщает Defense Express.

Отмечается, что дрон "приземлился" в Курской области.

На кадрах можно увидеть, что беспилотник был вооружен авиабомбами Ghaem-5 - как ранее утверждали иранские СМИ, в зависимости от высоты полета, авиабомбы типа Ghaem могут уничтожать цели на расстоянии от 12 до 20 км, и что также есть "неизвестный" тип бомбы Ghaem- 5, дальность которой была увеличена вдвое – до 40 км.

Mohajer-6 армия РФ использовала для разведки над Черным морем

В последнее время Mohajer-6 довольно редко фигурировал в новостях в контексте его использования непосредственно с территории РФ, поскольку ранее оккупанты использовали его в основном в небе над Черным морем для разведки, корректировки ударов по юго-западному побережью, а также с целью предотвращения атак на корабле ЧФ. РФ.

Теперь мы имеем случай, когда Mohajer-6 упал уже непосредственно в РФ, и здесь можно осторожно предположить, что враг вероятно имеет и вероятно реализует планы использования этих беспилотников для поддержки своих наступательных действий на Харьковщине или даже для нанесения ударов по Сумщине.

И также, конечно, проведение разведки и наблюдения, говорится в материале.

По состоянию на сегодняшний день Oryx фиксирует потерю двух таких беспилотников — первый был потерян еще осенью 2022 года, когда его буквально "приводили" наши Вооруженные Силы, и который специалисты ГУР МОУ подробно проанализировали и нашли там несколько "необычное".

Второй потерянный Mohajer-6 был найден в восточной части Крыма, предположительно был сбит в результате "дружеского огня".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили российский морской тральщик "Ковровец"
ВМС ВСУ
тральщик "Ковровец"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы ССО уничтожили 4 российских ЗРК "Бук" — видео
ССО
ЗРК "Бук"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Минус Су-25. Бойцы 110-й ОМБр уничтожили очередной вражеский штурмовик
Александр Сырский
Су-25

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?