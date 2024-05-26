Армия РФ получила на вооружение иранский беспилотник Mohajer-6 еще в 2022 году, по состоянию на сегодняшний день было известно о потере двух таких беспилотников.

Иранский дрон приземлился в Курской области

Российские захватчики потеряли один из своих разведывательно ударных беспилотников типа Mohajer-6 номер ER-858, который РФ закупала в Иране. Об этом сообщает Defense Express.

Отмечается, что дрон "приземлился" в Курской области.

На кадрах можно увидеть, что беспилотник был вооружен авиабомбами Ghaem-5 - как ранее утверждали иранские СМИ, в зависимости от высоты полета, авиабомбы типа Ghaem могут уничтожать цели на расстоянии от 12 до 20 км, и что также есть "неизвестный" тип бомбы Ghaem- 5, дальность которой была увеличена вдвое – до 40 км.

Mohajer-6 армия РФ использовала для разведки над Черным морем

В последнее время Mohajer-6 довольно редко фигурировал в новостях в контексте его использования непосредственно с территории РФ, поскольку ранее оккупанты использовали его в основном в небе над Черным морем для разведки, корректировки ударов по юго-западному побережью, а также с целью предотвращения атак на корабле ЧФ. РФ.

Теперь мы имеем случай, когда Mohajer-6 упал уже непосредственно в РФ, и здесь можно осторожно предположить, что враг вероятно имеет и вероятно реализует планы использования этих беспилотников для поддержки своих наступательных действий на Харьковщине или даже для нанесения ударов по Сумщине.

И также, конечно, проведение разведки и наблюдения, говорится в материале.

По состоянию на сегодняшний день Oryx фиксирует потерю двух таких беспилотников — первый был потерян еще осенью 2022 года, когда его буквально "приводили" наши Вооруженные Силы, и который специалисты ГУР МОУ подробно проанализировали и нашли там несколько "необычное".

Второй потерянный Mohajer-6 был найден в восточной части Крыма, предположительно был сбит в результате "дружеского огня".