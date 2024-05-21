Бойцы ССО уничтожили 4 российских ЗРК "Бук" — видео

Три ЗРК российской армии были поражены в конце апреля — начале мая, четвертый "Бук" уничтожен на днях.
ССО ликвидировали полдивизиона "Буков" оккупантов
Бойцы Сил специальных операций (ССО) на одном из операционных направлений разбили пол дивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" российских оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба ССО.
Операторы 3-го отдельного полка ССО за три недели разбили пол дивизиона ЗРК "Бук" россиян. В частности, три ЗРК были поражены в конце апреля — начале мая. Четвертый "Бук" воины ССО уничтожили на днях.
Успехи ССО в борьбе с российскими оккупантами
Недавно ССО "поджарили" российскую технику и склады в Донецком и Запорожском направлениях. Соответствующее видео бойцы разместили в сети.
Как отметили в ССО, "все попадающие в поле зрения в нашей зоне ответственности цели — враждебная техника, вооружение, личный состав противника — непременно прекращают свое существование или выходят из строя навсегда".
Также в начале мая бойцы ССО подвели два вражеских ЗРК "Бук". Случилось это на Сумском направлении. В ходе разведки военные обнаружили "Бук", который был на пусковой позиции. Удар по вражеской цели нанесли дронами.
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