Бойцы ССО уничтожили 4 российских ЗРК "Бук" — видео
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Украина
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Бойцы ССО уничтожили 4 российских ЗРК "Бук" — видео

ССО
ЗРК "Бук"
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Три ЗРК российской армии были поражены в конце апреля — начале мая, четвертый "Бук" уничтожен на днях.

ССО ликвидировали полдивизиона "Буков" оккупантов

Бойцы Сил специальных операций (ССО) на одном из операционных направлений разбили пол дивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба ССО.

Операторы 3-го отдельного полка ССО за три недели разбили пол дивизиона ЗРК "Бук" россиян. В частности, три ЗРК были поражены в конце апреля — начале мая. Четвертый "Бук" воины ССО уничтожили на днях.

В ходе разведывательных действий операторы обнаружили местоположение "Бук". По враждебной цели оперативно нанесено огневое поражение ударным дроном. Отметим, что это одна из последних новейших разработок, поступившая на вооружение Сил специальных операций. Результат точной работы ССО — горящие остатки российского железа.

Успехи ССО в борьбе с российскими оккупантами

Недавно ССО "поджарили" российскую технику и склады в Донецком и Запорожском направлениях. Соответствующее видео бойцы разместили в сети.

Как отметили в ССО, "все попадающие в поле зрения в нашей зоне ответственности цели — враждебная техника, вооружение, личный состав противника — непременно прекращают свое существование или выходят из строя навсегда".

Также в начале мая бойцы ССО подвели два вражеских ЗРК "Бук". Случилось это на Сумском направлении. В ходе разведки военные обнаружили "Бук", который был на пусковой позиции. Удар по вражеской цели нанесли дронами.

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