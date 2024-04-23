В Донецкой области бойцы ССО дронами уничтожили российский танк Т-72 — видео

Через неделю военные из Сил специальных операций ВСУ ликвидировали несколько единиц тяжелого вооружения армии РФ на Донецком направлении, в том числе и танк Т-72.

Бойцы ССО дронами попали по танку и ЗРК армии России

Украинские воины Донецкого направления за последнюю неделю уничтожили несколько единиц техники россиян. Оккупанты потеряли танк Т-72 и ЗРК "Тунгуска"

Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины.

Отмечается, что это результат операторов FPV-дронов тактической группы "Медоид" 3-го отдельного полка.

Через неделю операторы на Донецком направлении обнаружили и уничтожили:

танк Т-72;

зенитно-ракетный пушечный комплекс 2С6 "Тунгуска";

боевую бронированную машину.

Также бойцам удалось поразить ротный опорный пункт и 11 окупантов.

ССО уничтожают технику и солдат РФ в Донецкой области

За сутки Силы специальных операций ВСУ ликвидировали четыре единицы военной техники врага.

Операторы FPV-дронов 8-го отдельного полка ССО нанесли ощутимые потери противнику на Донецком направлении.

Силы специальных операций рассказали, что в сутки группа уничтожила:

танк Т-90;

танк Т-72;

два автомобиля.

Кроме этого, украинские военные уничтожили блиндаж противника и пятерых оккупантов, еще трое россиян ранены.