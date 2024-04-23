В Донецкой области бойцы ССО дронами уничтожили российский танк Т-72 — видео

Через неделю военные из Сил специальных операций ВСУ ликвидировали несколько единиц тяжелого вооружения армии РФ на Донецком направлении, в том числе и танк Т-72.
Бойцы ССО дронами попали по танку и ЗРК армии России
Украинские воины Донецкого направления за последнюю неделю уничтожили несколько единиц техники россиян. Оккупанты потеряли танк Т-72 и ЗРК "Тунгуска"
Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины.
Отмечается, что это результат операторов FPV-дронов тактической группы "Медоид" 3-го отдельного полка.
Через неделю операторы на Донецком направлении обнаружили и уничтожили:
танк Т-72;
зенитно-ракетный пушечный комплекс 2С6 "Тунгуска";
боевую бронированную машину.
Также бойцам удалось поразить ротный опорный пункт и 11 окупантов.
ССО уничтожают технику и солдат РФ в Донецкой области
За сутки Силы специальных операций ВСУ ликвидировали четыре единицы военной техники врага.
Операторы FPV-дронов 8-го отдельного полка ССО нанесли ощутимые потери противнику на Донецком направлении.
Силы специальных операций рассказали, что в сутки группа уничтожила:
танк Т-90;
танк Т-72;
два автомобиля.
Кроме этого, украинские военные уничтожили блиндаж противника и пятерых оккупантов, еще трое россиян ранены.
Все, что появится на горизонте в зоне ответственности нашего подразделения, станет ломом и будет уничтожено, — сказал командир группы "Викинг".
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