Бойцы ССО уничтожили дронами 2 российских танка в Донецкой области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ССО уничтожили дронами 2 российских танка в Донецкой области — видео

ССО
Дрон
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Украинские военные в Донецкой области с помощью беспилотников нанесли ощутимые потери противнику.

ССО уничтожают технику и солдат РФ в Донецкой области

За сутки Силы специальных операций ВСУ ликвидировали 4 единицы военной техники врага.

Операторы FPV-дронов 8-го отдельного полка ССО нанесли ощутимые потери противнику на Донецком направлении.

Силы специальных операций рассказали, что в сутки группа уничтожила:

  • танк Т-90;

  • танк Т-72;

  • два автомобиля.

Кроме этого, украинские военные уничтожили блиндаж противника и пятерых оккупантов, еще трое россиян ранены.

Все, что появится на горизонте в зоне ответственности нашего подразделения, станет ломом и будет уничтожено, — сказал командир группы "Викинг".

Ситуация на фронте: что известно

10 апреля в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что на фронте за сутки произошло 83 боевых столкновения.

Также отмечалось, что больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях — оккупанты совершили 29 и 28 атак соответственно.

По данным военного командования, общее количество потерь российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину составляет уже около 450 080 солдат.

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