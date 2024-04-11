Бойцы ССО уничтожили дронами 2 российских танка в Донецкой области — видео

Украинские военные в Донецкой области с помощью беспилотников нанесли ощутимые потери противнику.

ССО уничтожают технику и солдат РФ в Донецкой области

За сутки Силы специальных операций ВСУ ликвидировали 4 единицы военной техники врага.

Операторы FPV-дронов 8-го отдельного полка ССО нанесли ощутимые потери противнику на Донецком направлении. Поделиться

Силы специальных операций рассказали, что в сутки группа уничтожила:

танк Т-90;

танк Т-72;

два автомобиля.

Кроме этого, украинские военные уничтожили блиндаж противника и пятерых оккупантов, еще трое россиян ранены.

Все, что появится на горизонте в зоне ответственности нашего подразделения, станет ломом и будет уничтожено, — сказал командир группы "Викинг".

Ситуация на фронте: что известно

10 апреля в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что на фронте за сутки произошло 83 боевых столкновения.

Также отмечалось, что больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях — оккупанты совершили 29 и 28 атак соответственно. Поделиться

По данным военного командования, общее количество потерь российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину составляет уже около 450 080 солдат.