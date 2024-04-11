Бойцы ССО уничтожили дронами 2 российских танка в Донецкой области — видео

Украинские военные в Донецкой области с помощью беспилотников нанесли ощутимые потери противнику.
ССО уничтожают технику и солдат РФ в Донецкой области
За сутки Силы специальных операций ВСУ ликвидировали 4 единицы военной техники врага.
Силы специальных операций рассказали, что в сутки группа уничтожила:
танк Т-90;
танк Т-72;
два автомобиля.
Кроме этого, украинские военные уничтожили блиндаж противника и пятерых оккупантов, еще трое россиян ранены.
Все, что появится на горизонте в зоне ответственности нашего подразделения, станет ломом и будет уничтожено, — сказал командир группы "Викинг".
Ситуация на фронте: что известно
10 апреля в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что на фронте за сутки произошло 83 боевых столкновения.
По данным военного командования, общее количество потерь российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину составляет уже около 450 080 солдат.
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